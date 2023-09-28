  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Patlamanın yaşandığı Şirinevler'deki bina boşaltıldı!
Gündem

Patlamanın yaşandığı Şirinevler'deki bina boşaltıldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 23:32:00 - 2023-09-28 23:55:44
Patlamanın yaşandığı Şirinevler'deki bina boşaltıldı!

İstanbul Şirinevler'de 3 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlamasının yaşandığı binanın 45 yıllık olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı cadde yeniden trafiğe açıldı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken yaralanan 3 kişinin de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Binanın yıkılma ihtimali var!

Tedbir amaçlı boşaltılan 45 yıllık binadan yarın karot örneği alınacağı ve raporun sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağı öğrenildi.

Ölü ve yaralılar var! İstanbul'daki korkunç patlamadan sıcak görüntüler
Ölü ve yaralılar var! İstanbul'daki korkunç patlamadan sıcak görüntüler

Gündem

Ölü ve yaralılar var! İstanbul'daki korkunç patlamadan sıcak görüntüler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahçelievler'de patlama anı kamerada
Bahçelievler'de patlama anı kamerada

Gündem

Bahçelievler'de patlama anı kamerada

Valilikten Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama!
Valilikten Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama!

Gündem

Valilikten Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama!

Şirinevler'deki patlamaya soruşturma!
Şirinevler'deki patlamaya soruşturma!

Gündem

Şirinevler'deki patlamaya soruşturma!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23