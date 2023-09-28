Patlamanın yaşandığı Şirinevler'deki bina boşaltıldı!
İstanbul Şirinevler'de 3 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlamasının yaşandığı binanın 45 yıllık olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı cadde yeniden trafiğe açıldı.
Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken yaralanan 3 kişinin de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Binanın yıkılma ihtimali var!
Tedbir amaçlı boşaltılan 45 yıllık binadan yarın karot örneği alınacağı ve raporun sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağı öğrenildi.