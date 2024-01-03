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Dünya Patlama sonrası İran'dan ilk açıklama! Resmen duyurdular
Dünya

Patlama sonrası İran'dan ilk açıklama! Resmen duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-01-03 20:45:00 -
Patlama sonrası İran'dan ilk açıklama! Resmen duyurdular

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kirman'da Kasım Süleymani'yi anma töreninde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kirman şehrinde 103 kişinin öldüğü, 141 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası çarpıcı bir açıklamalarda bulundu.

"Eylemden dolayı cezalandırılacaktır"

Terör saldırısını "insanlık dışı" olarak niteleyen Reisi, "Kuşkusuz, bu korkak eylemin kara kalpli failleri ve liderleri, güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından en kısa zamanda tespit edilecek ve bu menfur eylemden dolayı cezalandırılacaktır." dedi.

Reisi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Düşmanlar, bu tür eylemlerin İran halkının İslami ideallerini savunma konusundaki demir kararlılığını hiçbir zaman sekteye uğratamayacağını bilmelidir. İran, savaş meydanında terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda eskisinden daha kararlıdır."

"Ezici ve kararlı bir cevap verilecek"

Saldırıyı, daha önce yapılan "komploların devamı" olarak değerlendiren Vahidi, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti. Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede "ezici ve kararlı bir cevap" vereceğini ifade etti.
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Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

İranlı Bakan, ayrıca, bölgedeki iletişim ağında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş 141 kişi de yaralanmıştı.

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