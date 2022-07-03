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Aktüel Patlama sesleri duyuldu! İş yerinde yangın
Aktüel

Patlama sesleri duyuldu! İş yerinde yangın

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 20:59:00 -

Şanlıurfa-Karaköprü'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Batıkent Mahallesi'nde 6 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 10 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yeri ve daireler ile 2 minibüs zarar gördü.

 

 

 

 

 

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