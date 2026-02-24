  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı! Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var 55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri
Otomotiv Patlama riksi var! Binlerce elektrikli aracı geri çağırıyorlar!
Otomotiv

Patlama riksi var! Binlerce elektrikli aracı geri çağırıyorlar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Patlama riksi var! Binlerce elektrikli aracı geri çağırıyorlar!

Volvo Cars, batarya paketlerinde aşırı ısınma riski belirlenmesi üzerine 40 bini aşkın elektrikli Volvo EX30 SUV modelini geri çağırma kararı verdi.

Volvo Cars, batarya paketlerinde aşırı ısınma riski belirlenmesi üzerine 40 bini aşkın elektrikli Volvo EX30 SUV modelini geri çağırma kararı verdi.

Elektrikli otomobil pazarında büyümesini sürdüren Volvo Cars, önemli bir güvenlik kararı aldı. Şirket, elektrikli SUV modeli Volvo EX30 için küresel çapta geri çağırma süreci başlattığını duyurdu.Daha önce kamuoyuna yansımayan geri çağırma kararının, yüksek voltajlı batarya paketlerinde bulunan hücrelerde aşırı ısınma ve buna bağlı yangın riski ihtimali nedeniyle alındığı belirtildi.Toplamda 40 bin 323 adet EX30 model araç geri çağırmadan etkilenecek.

 

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR?

Şirketin açıklamasına göre geri çağırma şu modelleri kapsıyor:-EX30 Tek Motorlu Uzun Menzil-EX30 Çift Motorlu PerformansSöz konusu araçlarda yüksek voltajlı batarya modüllerinin değiştirileceği ifade edildi.

Kompakt elektrikli SUV segmentinde konumlanan EX30, Volvo’nun daha uygun fiyatlı Çinli markalarla rekabet stratejisinde kritik bir model olarak öne çıkıyor.Volvo’nun çoğunluk hissesi Çin merkezli otomotiv grubu Geely’ye ait bulunuyor. EX30, markanın elektrikli dönüşüm planında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

 

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Volvo tarafından yapılan açıklamada, etkilenen tüm araç sahipleriyle iletişime geçilmeye başlandığı bildirildi.Şirket yetkilileri, “Etkilenen tüm araç sahipleriyle, izlenecek adımlar hakkında bilgi vermek üzere şu anda iletişime geçiyoruz” ifadelerini kullandı.Araç sahiplerinin resmi bildirimleri takip etmeleri ve yetkili servislerden randevu almaları gerekiyor.

Son dönemde elektrikli araç bataryalarına ilişkin güvenlik endişeleri küresel çapta yakından takip ediliyor. Uzmanlar, üretici firmaların olası risklere karşı hızlı aksiyon almasının tüketici güveni açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor. Volvo’nun geri çağırma kararı da bu kapsamda, güvenlik önceliğini öne koyan bir adım olarak değerlendiriliyor.(Sözcü)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23