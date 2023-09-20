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Yaşam Patika yola merdiven yapıldı
Yaşam

Patika yola merdiven yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 10:40:00 -
Patika yola merdiven yapıldı

Hakkari Belediyesi, Sümbül Mahallesinde öğrencilerin yürümekte zorlandığı patika yola merdiven yaptı.

Hakkari’nin Biçer Mahallesinde eğitim gören öğrenciler, Tekser Semtindeki okullarına gitmek için patika yoldan geçmek zorunda kalıyordu. Kısa mesafeli olduğu için kullandıkları yolun zorlu ve tehlike arz etmesi üzerine vatandaşlar Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten yardım istedi. Vatandaşların isteği çerçevesinde belediye ekiplerine talimat veren Çelik, yola çözüm bulunmasını istedi. Vali Çelik’in talimatı üzerine patika yolun alt kısmına araç yolu, yokuş kısmına ise oluk taşları ile merdiven yapıldı.

Soruna çözüm bulunması üzerine memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, ”Patika yolumuz okula daha yakın mesafede bulunduğu için öğrencilerin bir kısmı patika yolu tercih ediyordu. Sonbahar, kış aylarında kullandıkları patika yoldan hem inmek zordu hem de dik yokuşlu olması nedeniyle tehlike saçıyordu. Bunun üzerine belediye hemen harekete geçerek merdiven yaptı. Bu güzel hizmetten dolayı Vali Ali Çelik'e minnettarız” dediler.

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