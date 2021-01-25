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Kadın - Aile Patatesli bulgur köftesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Patatesli bulgur köftesi nasıl yapılır?

Patatesli bulgun köfte yapılışı | Bulgur ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece yararlıdır. Peki, bulgurla hangi yemekler hazırlanır? Bulgurlu patates tarifi | Bulgurlu patates köftesi gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:50:00 -
Patatesli bulgur köftesi nasıl yapılır?

Patatesli bulgur köftesi gerekli malzemeler | "Bugün ne pişirsem?" sorusuna cevap arıyorsanız; patatesli bulgur köftesini deneyebilirsiniz.

Patatesli bulgur köftesi tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet haşlanmış patates
  • 2 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Yarım soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı un
  • 5-6 dal maydanoz

Patatesli bulgur köftesi nasıl yapılır?

Bulguru bir kaseye alın ve içerisine sıcak suyu dökün. Kasenin kapağını kapatın. 10-15 dakika bulgurun suyu çekmesini bekleyin.

Bulgur suyunu çekince kaseye doğradığınız soğanı, maydanozu, haşlanmış patatesi yumurtayı, tuzu ve salçaları ekleyip karıştırın.

Unu azar azar ekleyip yoğurmaya devam edin.

Hamurdan parçalar koparın ve köftelere şekil verin.

Köfteleri 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Bir tavaya sıvı yağ koyup kızdırın.

Köfteleri arkalı önlü kızartın.

Afiyet olsun.

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