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Kadın - Aile Patatesli bazlama nasıl yapılır? | Pazar kahvaltısı için tarif
Kadın - Aile

Patatesli bazlama nasıl yapılır? | Pazar kahvaltısı için tarif

Patatesli bazlama tarifi | Kahvaltı sofraları için farklı bir bazlama tarifi arayanlar 'Patatesli bazlama olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patatesli bazlama nasıl yapılır? | Bazlama tarifi | Tam ölçülü bazlama tarifi | Denenmiş bazlama tarifi | Patatesli bazlama gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-11-21 23:57:00 -
Patatesli bazlama nasıl yapılır? | Pazar kahvaltısı için tarif

Bugün ne pişirsem? | Kahvaltı sofrasına lezzetli bir tarif arıyorsanız: mutlaka patatesli bazlamayı denemelisiniz. Peki, patatesli bazlama nasıl yapılır?

Patatesli bazlama tarifi

Malzemeler:

  • 4 su bardağı
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket yaş maya

İç malzeme:

  • 5-6 adet patates
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane

Patatesli bazlama nasıl yapılır?

Geniş bir karıştırma kabının içerisine ılık su, ılık süt. tuz ve mayayı alıp karıştırın.

10 dakika kadar mayayı bekletin.

Ardından unu azar azar ekleyip yoğurun.

Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Yoğurduğunuz hamurun üzerini örtün ve bir saat mayalanmaya bırakın.

Bu arada siz patatesleri haylayıp, püre haline getirin.

Patatesin içerisine maydanoz, zeytinyağı ve baharatları ekleyip karıştırın.

Hamuru bezelere bölün.

Bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açın ve arasına harç koyun. Hamuru kapatın ve tekrar yuvarlayın.

Arzu ederseniz tam bazlamayı tek seferde az yağlı tavada pişirebilirsiniz.

Dilerseniz bazlamaları derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.

Bazlamayı derin dondurucuya kaldıracaksanız; aralarına yağlı kağıt sermeniz sonrasında işinizi kolaylaştıracaktır.

Afiyet olsun.

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