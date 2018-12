Patatesin kabuğu bile şifalı!

Gıda Mühendisi Duygu Alpaslan, patatesin önemli bir besin kaynağı olduğunu söylemekte.. Patatesin her mevsim rahatlıkla bulunan ve tüketilen bir sebze olduğunu belirten Alpaslan, patatesin besin değerinin büyük kısmının kabuğunda olduğunu anlattı.

Kabukları soyularak pişirilen patateslerde yüzde 25 oranında C vitamininin kaybedildiğini anlatan Duygu Alpaslan, "Bu sebeple, patateslerin, kabuğu ile tüm olarak fırında, buharda ya da az suda pişirilmesi daha uygun olur. Patates önemli nişasta kaynağı olmakla birlikte, yüksek oranda protein bulunmaktadır. Patates proteininin içerdiği amino grup asitler beslenme açısından son derece önemlidir. Bu amino grup asitlerin hemen hepsi bebek beslenmesi ve tedavide ilaç niteliğinde maddelerdir. Patateste bulunan proteinin faydalanma değeri ise 71'dir. Çok miktarda tüketildiğinde günlük C vitamini ihtiyacını karşılaması bakımından önem taşır. Patates, içinde barındırdığı karbonhidrat, B ve C vitaminleri, protein, kalsiyum, demir ve potasyumla besin değeri hayli yüksek bir sebzedir" diyor.

Gıda Mühendisi Duygu Alpaslan, patatesin turunçgillerden sonra en çok vitamin içeren besin olma özelliğine sahip olduğunu da belirterek "Patatesin yüzde 20'si karbonhidrattır. Kolesterol içermez, kalori değeri de oldukça düşüktür. 100 gram patatesin 40 kalorisi vardır" ifadelerini kullanıyor.

Sinüzitten yanıklara kadar..

Patates kabukları

Kanal 7’de yayınlanan “Ezgi İle Şifalı Yemekler” programında bir tarihte “sinüzit” şikayeti olanlar için, çok pratik ve faydalı bitkisel bir kür tarifi verildi. Patates kabuklarının, sinüzit için çok faydalı olduğu anlatıldı. Patates kürü yapılması tavsiye edilirken, şöyle bir tarifte bulunuldu:



Patates kabuklarını soyup, bir tencerenin içerisinde, iyice kaynatın. Kabukları suyun içerisinde çıkarmadan, başınızın üzerine bir havlu geçirin ve bu kaynar suyun üzerine eğilerek, buhar banyosu yapın. 10-15 dakika bekledikten sonra, alnınıza nane yağı sürün. Başınızı sarın ve uyuyun. bu işlemi yapmak için, en uygun zaman, akşam yatmadan önceki zamandır. Bu işlemden sonra dışarı çıkılmamalıdır. Haftada 3 defa ve 2 ay süreyle uygulanmalıdır.

Yüzyıllardır yanık tedavisinde kullanılıyor

Patates kabukları yüzyıllar öncesinden yanıkları tedavi etmekte kullanılıyordu. Klasik bandajlar yerine yeni yanmış bölgeye patates kabuğu konulursa yaranın daha hızlı bir şekilde iyileştiği bulundu. Bu yöntemin avantajı ucuz ve acısız olmasıydı. Ayrıca yaralı bölgeyi sürekli nemli tuttuğu için de rahatça çıkarılabiliyordu.