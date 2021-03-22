Patates yemeği nasıl yapılır? Patates yemeği tarifi

Akşam yemeği için ne pişireceğinizi düşünüyorsanız hem ekonomik hem de leziz bir öneriyle geldik. Patates yemeği tarifi

Patates yemeği tarifi

Malzemeler:

4-5 adet patates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Karabiber

Tuz

Sıvı yağ

Patates yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri soyup güzelce yıkayın.

Patatesleri irk küpler halinde doğrayın.

Soğanları da yemeklik doğrayın.

Bir tencereye yağı ve soğanı alıp kavurun. Arzu ederseniz 1-2 diş sarımsak da ekleyebirsiniz.

Soğanın rengi dönünce salçaları ekleyin.

Salçanın kokusu çıkınca patatesleri ilave edin.

Birkaç dakika kavurduktan sonra tuz, karabiber ve sıcak su ekleyin.

Su kaynayınca ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.

Afiyet olsun.