Patates suyu mideye çok iyi geliyor

Mide yanması ve ekşimesinden kurtulmak için yapmanız gereken ilk şey bir patatesi iyice rendelemek olmalı. Rendelediğiniz patatesi tülbente koyup suyunu çıkarın. Çıkan bu suyu, ılık su ekleyerek inceltin. Mesela bir yemek kaşığı patates suyuna iki ya da üç yemek kaşığı ılık su ekleyin. Hazırladığınız bu suyu her gün sabah kahvaltıdan, öğle yemeğinden ve akşam yatmadan önce için. En iyi sonucu almak için suyu her seferinde taze hazırlamaya çalışın.

Bu mide asidinin sizi rahatsız etmesini önler. Tabii midenizin ekşimesini ve yanmasını önlemek için küçük bir diyet de uygulamanız gerekebilir. Baharat, acı, beyaz şeker ve beyaz undan uzak durun ve mümkün olduğu kadar az tuz kullanın.