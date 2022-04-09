Patates kızartmasında mutfak kokmasın istiyorsanız mutlaka deneyin

Patates haşlaması, kızartması her haliyle çok seviliyor. Peki patates kızartmasında muttfak kokmasını engellemek için ne yapmalı? İşte cevabı...

Patates kızartmasında mutfak kokmasın istiyorsanız kızartma esnasında maydanoz koyun. Kokuyu emecektir.

Kızartma kokusu nasıl geçer?

Kaynamış su, limon ve kabuk tarçından yararlanarak kızartma kokularını yok edin. Yaklaşık 2 bardak suyu tencerede kaynatıp altını kapadıktan sonra, içine 1 limon ve 1-2 adet kabuk (çubuk) tarçın koyun ve bu karışımı tencerenin ağzı açık şekilde bekletin. Kızartma kokularının yok olduğunu göreceksiniz.