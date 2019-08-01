Patates kavurması nasıl yapılır? Patates kavurması tarifi

Patates kavurması nasıl yapılır? Patates, neredeyse her yemeğin yanına ve içerisine yakışacak çok sık kullanılan sebzelerden biri. Yapılışı kolay lezzeti mükemmel patates kavurması tarifi yazımızda...

Malzemeler:

-6 adet patates

-1 adet kuru soğan

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı salça

-2 avuç doğranmış maydanoz

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

Patates kavurması nasıl yapılır?

-Patatesleri güzelce yıkayın ve bir tencereye koyun.

-Üstünü geçecek kadar su ve biraz tuz ilave edip ocağa alın.

-Patatesler haşlanana dek yaklaşık 20 dakika kaynatın. Patatesler haşlandıktan sonra kabuklarını soyun ve küp küp dilimleyin.

-Soğanları ince ince doğrayın ve bir tavaya aldığınız yağın içinde pembeleşinceye dek kavurun.

-Ardından salçayı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurduktan sonra, doğradığınız patatesleri ilave edin. Üstüne maydanozları da ekleyin.

-Tuz ve karabiber ilave edin ve yüksek ateşte birkaç dakika daha kavurup altını kapatın.

-Hazırladığınız patates kavurmasını bir servis tabağına alın, ince doğranmış taze soğanlarla süsleyerek servis edin.