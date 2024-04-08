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Yaşam Patates deposu çöktü! Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
Yaşam

Patates deposu çöktü! Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:44:00 - 2024-04-08 15:46:42

Niğde'de yeni yapılan patates deposunun henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

2 işçi hayatını kaybetti

Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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