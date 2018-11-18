Patates çorbası tarifi
Patates çorbası nasıl yapılır?18 Kasım 2018 Pazar 19:53
MALZEMELER
2 adet patates
1 adet soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet kırmızı biber
1 çorba kaşığı salça
7 su bardağı su
1 çorba kaşığı kırmızı mercimek
1 çorba kaşığı pirinç
Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin. Küp şeklinde doğranmış kırmızı biberi ve salçayı ekleyip soteleyeme devam edin. Suyu katın ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca tuz ve baharatları ekleyin. Kabukları soyulup küp doğranmış patates, mercimek ve pirinci katın. Kısık ateşte patates yumuşayana kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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