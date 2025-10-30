Pastırma yazı başlıyor: Sıcaklıklar 5 derece artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklar güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sis etkili olacak

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKOM uyardı: Pastırma yazı kapıda

AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren sıcaklıkların 20°C’nin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar sonrası pastırma sıcakları geliyor.

MARMARA

Bursa – 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Çanakkale – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İstanbul – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Kırklareli – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Denizli – 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İzmir – 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Muğla – 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana – 30°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

Antalya – 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Hatay – 27°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

Isparta – 22°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 18°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

Eskişehir – 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Konya – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Nevşehir – 16°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Düzce – 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Sinop – 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Zonguldak – 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 19°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

Rize – 19°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

Samsun – 20°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

Trabzon – 18°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 10°CParçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Kars – 10°CParçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Malatya – 18°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

Van – 13°CParçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 23°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

Gaziantep – 24°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

Mardin – 21°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

Siirt – 23°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık