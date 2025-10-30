Pastırma yazı başlıyor: Sıcaklıklar 5 derece artıyor
Meteoroloji, hafta başından itibaren sıcaklıkların batı, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacağını bildirdi. AKOM, yağışsız geçecek 10 günlük süreçte İstanbul’da pastırma yazı etkisinin hissedileceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklar güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sis etkili olacak
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKOM uyardı: Pastırma yazı kapıda
AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren sıcaklıkların 20°C’nin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar sonrası pastırma sıcakları geliyor.
MARMARA
Bursa – 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Çanakkale – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Denizli – 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir – 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Muğla – 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana – 30°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Antalya – 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Hatay – 27°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Isparta – 22°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 18°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Konya – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Nevşehir – 16°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Düzce – 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Sinop – 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Zonguldak – 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 19°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Rize – 19°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Samsun – 20°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 18°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 10°CParçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Kars – 10°CParçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Malatya – 18°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Van – 13°CParçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 23°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 24°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Mardin – 21°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Siirt – 23°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık