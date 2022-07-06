Pastane poğaçası tarifi: Pastanelerde satılanlardan kat kat daha güzel

Pastane Poğaçası (Pastanelerde Satılanlardan Kat Kat Daha Güzel) Tarifi İçin Malzemeler

250 gram tereyağı

2 yumurta ( 1 tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı yoğurt

1.5 yemek kaşığı şeker

1.5 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket yaş maya

6-6.5 su bardağı un

İç harcı için;

Beyaz peynir

Pastane Poğaçası (Pastanelerde Satılanlardan Kat Kat Daha Güzel) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir kabın içine tereyağını şeker ve tuzu koyup bir telle karıştırıp özeleştirelim.

Daha sonra suyunu, yumurtasını, yoğurdunu ve mayasını ilave edip karıştıralım .

Unu kontrollü bir şekilde kayıp yumuşak bir hamur yapalım.

Hamurumuzu hiç mayalandırmadan 18-19 tane beze yapalım.

Bezelerin tam ortasından parmağımızla bastırıp çok az genişletelim ortasına peyniri koyup kapatalım .

Avucumuzun dış kısmıyla ortasına bastırıp üç kısımlarına dudak şekli verelim.

Yumurtanın içine bi tatlı kaşığı kadar sıvı yap koyup üzerine sürelim.

Sıcak bir ortamda 20- 25 dk mayalandırıp önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarana kadar pişirelim.

Mini Pastane Poğaçası (Kıyır Kıyır)

Mini Pastane Poğaçası (Kıyır Kıyır) Tarifi İçin Malzemeler

250 gr margarin veya tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Yarım yemek kaşığından biraz az tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

Yarım demet dereotu

Alabildiği kadar un (kulak memesi kıvamında olacak)

İçine;

Peynir veya dilimlenmiş siyah zeytin

Üzerine;

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Mini Pastane Poğaçası (Kıyır Kıyır) Tarifi Nasıl Yapılır?

Un dışındaki tüm malzemeler yoğurma kabına alınır. Margarin oda sıcaklığında olacak eritmiyoruz. Hamurumuz yumuşak ama ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz kıvama geldikten sonra cevizden biraz büyük parçalar koparıp elimizle açıyoruz. İç harcını koyup kapatıyoruz. Yuvarlayıp hafif bastırıp tepsiye diziyoruz. Yumurta sarısını, yağı ve yoğurdu karıştırıp poğaçalara sürüyoruz. Çatalla çizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.

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