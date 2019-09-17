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Passolig'in şampiyonu Galatasaray 1 milyona yaklaştı

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Passolig kart sayısında lider olan Galatasaray'la ilgili, "Galatasaray’ın kart sayısının bu sezonun ilk haftalarında 1 milyona ulaşacağı öngördüğümüz bir şeydi." şeklinde konuştu.

17 Eylül 2019 Salı 11:02
Passolig'in şampiyonu Galatasaray 1 milyona yaklaştı

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Passolig kart sayısında lider olan Galatasaray'la ilgili, "Galatasaray’ın kart sayısının bu sezonun ilk haftalarında 1 milyona ulaşacağı öngördüğümüz bir şeydi." ifadesini kullandı.

Ceyhun Kazancı, AA'ya yaptığı açıklamada, Passolig taraftar sayısında 1 milyona yaklaşan Galatasaray'ın Passolig Taraftar Kart Ligi'nde lider olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Galatasaray’ın kart sayısının bu sezonun ilk haftalarında 1 milyona ulaşacağı öngördüğümüz bir şeydi. Son iki sezondur tribünlerdeki seyirci sayısının artışı da bunun bir işaretiydi aslında. 2017-2018 futbol sezonunda 40 bin seyirci ortalamasını geride bırakan sarı kırmızılılar, 2013-2014 sezonundan bu yana 40 bin ortalamasını geçen tek Süper Lig ekibi ünvanını elde ederken, geçtiğimiz sezon da benzer şekilde 36 bin 93 seyirci ortamasıyla ligin hem sahada hem tribünde şampiyonu olmuştu."

Sarı Kırmzııları Fenerbahçe takip ediyor

Galatasaray'ın maçlarına gelmek için çok sayıda yabancı uyruklu futbolseverinde Passolig kartı çıkardığını aktaran Kazancı, "Örneğin Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde Avrupa ülkelerinden, Japonya'dan, Orta Doğu ülkelerinden çokça talepler oluyor. Bu anlamda stadyumlarımızın sporsever turistlere kapılarını açıyor olması futbolumuzun marka değerinin yükselmesi açısından da oldukça önemli bir gelişme diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Passolig Taraftar Kart Ligi'nde Galatasaray taraftarı 995 bini geçerek bu alanda liderliğini sürdürüyor. Bir milyon kart sayısına çok az bir rakam kalan Galatasaray'ı, 924 binle Fenerbahçeli futbolseverler takip ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:02
  1. Passolig
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı

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