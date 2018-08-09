Paslanmaz çelik lavabo temizliği nasıl olmalıdır?

Kirli yemek tabaklarının, yumurta kabuklarının, kirli el bezi ve süngerlerin içine atıldığı lavabolar, çok çabuk kirlenirler. Genellikle krem temizleyiciler ve çamaşır suyu ile temizlenen lavaboların unla dezenfekte edilebileceğini biliyor musunuz?

İlk önce lavaboyu sıcak su ve bulaşık deterjanı ile temizleyin. Ardından lavabonun tamamen kurumasını bekleyin. Lavabonun iyice kuruduktan sonra bir bardak unu lavabonun içine serpin. Elinize aldığınız kağıt havlu ile unlu lavaboyu ovalayın.

Ovma işlemi bittince ılık su ile unu temizleyin. Bu işlem sonrasında lavabonuz temişlenmiş ve mikroplardan arınmış olacak. Bu yöntemi paslanmaz çeliklerde de kolaylıkla kullanabilirsiniz.