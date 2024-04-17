Paşinyan’ın Ermenistan'ı karıştıran paylaşımı

Paşinyan, iktidardaki partisi Sivil Sözleşme’nin siyaset okulu için hazırlanan “Ermenistan Cumhuriyeti’nin Sosyal Psikolojisi” konulu hitabını, kişisel Facebook sayfasında yayımladı. Paşinyan açıklamasında, 1915 olayları için Ermenistan’da kullanılan “soykırım” yerine “Büyük Felaket (Meds Yeghern)” ve “kırım” sözcüklerini kullandı. Kısa sürede muhalif çevrelerden tepki alan Paşinyan’ın sözleri ülkede gündem oldu. 1915’e ilişkin ‘soykırım’ yerine “Büyük Felaket” (Meds Yeghern) ifadelerini kullandığı için Paşinyan, muhalefet tarafından “Ermeni soykırımını inkâr etmekle” itham edildi.

Diğer yandan Paşinyan’ın yardımcısı Andranik Koçaryan, “Paşinyan Ermeni soykırımını inkâr etmiyor. Böyle bir şey olamaz. Bizim çalışmalarımız sırasında Ermeni soykırımının tanınması ile ilgili bir dizi süreç yaşandı” ifadelerini kullandı. ABD’de 24 Nisan açıklamalarında ‘soykırım’ demediği dönemlerde Ermenice ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullanıyordu.

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