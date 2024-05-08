Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!

Başkent Erivan'da basın toplantısı düzenleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a ilişkin mesajlar verdi.

Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la düşmanlığı yönetmek, azaltmak ve sonlandırmak istediğinin altını çizerek, "Ermenistan çevresindeki güvenlik garantileri sisteminin çalışmadığını dikkate alarak barışçıl bir gündem kabul ettik. Barışın tesisi ülkemizin güvenliğini sağlayabilir" şeklinde konuştu.

Paşinyan, İran ve Gürcistan'la ikili ilişkileri derinleştirmeyi amaçladıklarını da söyledi.

"Sınır belirleme sürecinin kesilmesi halinde yeni bir savaş çıkabilir"

Azerbaycan'la sınırın belirlenmesinin Ermenistan için güvenlik garantileri oluşturduğunu söyleyen Paşinyan, "Ermenistan'ın Tavuş bölgesinden başlamak üzere sınırı işaretleme ve direkleri dikme süreci yüzde 90 oranında tamamlandı. Bu çalışma ilerledikçe güvenlik garantilerinin oluştuğuna ve savaşın zemin kaybedip mantıksızlaştığına dair inanç da o kadar güçleniyor" dedi.

Paşinyan, Azerbaycan sınırına direklerin iki ülke arasında yeniden savaş çıkma olasılığını ortadan kaldırmak için koyulduğunu kaydederek sınır belirleme sürecinin kesilmesi halinde yeni bir savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ulusal güvenlik stratejisinin revize edilmesi gerekiyor"

Ulusal güvenlik stratejisini gözden geçirme çağrısı yaparak, "Yaşanan süreçler Ermenistan'ın kalkınma stratejisinin revize edilmesi gerektiği kanaatini oluşturdu. Bu açıdan bakıldığında ulusal güvenlik stratejisinin de revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu revizyon süreci halihazırda başladı" diye devam eden Paşinyan, Ermenistan'ın varoluş nedeni tarihi adalete ve ulusal gündemlere hizmet etmek değil, vatandaşların özgürlüklerini, mutluluğunu ve refahını sağlamak olması gerektiğini sözlerine ekledi.