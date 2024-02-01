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Gündem Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!
Gündem

Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 23:59:00 - 2024-02-02 00:01:30
Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Devlet Radyosu'nun "Güvenlik Ortamı" programında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da Azerbaycan ve Türkiye'nin konuları nasıl algıladığının düşünüldüğünü, Gürcistan'ın nasıl algıladığı sorusunun hiç sorulmadığını ifade etti.

Paşinyan açıklamasında, "Bildirge nedir? Bildirge, bağımsız bir devlet kurma sürecini başlatmamızla ilgili. Üç dönüm noktası belirliyoruz, biri tarihi adalet, diğeri Ermeni halkının arzuları ve üçüncüsü Karabağ ile Ermenistan'ın yeniden birleşme kararı. Biz hep Azerbaycan açısından bakıyoruz ama neden diğer komşularımızın bunu nasıl algıladığına bakmıyoruz? Tarihsel adaleti yeniden tesis edecek bir devlet oluşturmasını nasıl algılıyorlar? Tarihsel adaleti yeniden tesis etmek ne anlama geliyor?" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'da Azerbaycan ve Türkiye'nin konuları nasıl algıladığının düşünüldüğünü, Gürcistan'ın nasıl algıladığı sorusunun hiç sorulmadığını ifade eden Paşinyan, "Neden kendimize şu soruyu sormuyoruz? Gürcistan'ın neden Ermenistan'la değil de Azerbaycan ve Türkiye ile derin savunma ilişkileri var? Bunun devletimizin temeline koyduğumuz mesajlarla bir ilgisi olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Paşinyan, kendilerine yönelik anayasa ile bağımsızlık bildirgesinin değerlendirilmesine ilişkin kararın Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda alındığı eleştirilerine de değinerek, bildirgenin yeniden değerlendirilmesinin gerektiğini, devlet politikasının Karabağ'ın yeniden Ermenistan'la birleştirilmesi doğrultusunda yürütülmesi halinde asla barışın tesis edilemeyeceğini, üstelik bunun savaşa yol açacağını dile getirdi.

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