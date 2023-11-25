Paşinyan'dan Putin'e sert sözler!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin para ödemesine rağmen söz verilen silah sevkiyatını gerçekleştirmediği gerekçesiyle Rusya’yı suçladı.

Paşinyan, Rus medyasına ise ülkesinin siyasetinde “istikrarsızlığa” yol açtığı suçlamasında bulundu.

Ermenistan televizyonuna konuşan Paşinyan, ödeme yapılmasına rağmen Rusya’nın silah ve mühimmat sevkiyatını gerçekleştirmemesi yüzünden “Erivan ve Moskova arasında sorun yaşandığını” ifade etti.

Bu sorunu çözmek için müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Paşinyan, Moskova’nın Kiev ile savaşına gönderme yaparak, “Rusya’nın da silaha ihtiyacı olduğunu biliyoruz.” dedi.

Rus medyasına yönelik eleştiriler de getiren Paşinyan, her iki ülke televizyon kanallarının diğerinin "iç işlerine müdahale etme" veya "siyasi durumunu istikrarsızlaştırma" girişiminde bulunmasını yasaklayan ikili anlaşmanın Moskova tarafından ihlal edildiği suçlamasında bulundu.

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Paşinyan, Rus muhataplarına “bu sorunu dostane bir şekilde çözme” konusunda görüşmelerde bulunmak üzere davette bulunduğunu ifade etti.

Erivan son dönemde Moskova ile ilişkilerde yaşadığı soğukluk yüzünden bu hafta düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Minsk kentindeki zirvesine katılmamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının "üzücü" olduğunu söylemişti.

Erivan daha önce de Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden ayrılmayı gözden geçirdiği uyarısında bulunmuştu.

Erivan özellikle Azerbaycan’ın daha önce kaybettiği toprakları geri aldığı 2. Dağlık Karabağ savaşında ve sonrasında Moskova’yı Bakü’nün yanında yer almakla suçluyor.

Kaynak: Euronews