Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...

Azerbaycan ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda büyük ilerleme kaydetti.

Dağlık Karabağ'ın önemli noktalarından biri olan Şuşa bölgesinde de kontrolü sağladı. Bu gelişme sonrası iyice köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, teslim olma belgesini imzaladı.

Anlaşmanın ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular Başbakanlık binasını basıp, hükümet aleyhinde sloganlar atarken, Paşinyan'dan yeni bir açıklama geldi. Paşinyan, imzaladığı "teslim olma" anlaşmasına ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Zamanında durmaya karar verdik yoksa bizim için her şey daha kötü olacaktı" dedi.