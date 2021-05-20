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Dünya Paşinyan'dan flaş karar! İmzaya hazırım
Dünya

Paşinyan'dan flaş karar! İmzaya hazırım

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yeni anlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:40:00 -
Paşinyan'dan flaş karar! İmzaya hazırım

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan'ın katılımıyla yürütülen üçlü müzakerelerin sonuçlarına ilişkin yeni belgeyi imzalayacağını söyledi.

Rusya'nın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda varılan anlaşmalara uyması halinde Azerbaycan ile yeni belgeyi imzalayacağını belirten Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan, kabine toplantısında konuştu.

Yaptığı konuşmada Paşinyan, “Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan arasında üçlü müzakereler devam ediyor. Uluslararası ortaklarla ön mutabakatın sağlandığı kararlar Ermenistan'ın yüzde 100 çıkarınadır ve Azerbaycan bu anlaşmaları müzakere ettiğimiz şartlarda yerine getirirse, evet, bu belgeyi imzalayacağım” ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, belge ile ilgili çalışmaların sürmesi nedeniyle ayrıntıları açıklamak istemediğini de sözlerine ekledi.

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