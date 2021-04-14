Paşinyan'dan flaş istifa açıklaması: Tarih verdi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için Nisan'ın son 10 günü içinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Interfax haber ajansına konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan'ın son 10 günü içinde görevinden istifa edeceğini duyurdu.
Paşinyan, geçen yıl Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmalar sonrasında Rusya'nın aracılık ettiği ateşkesi onayladığı için geçen yılın Kasım ayından beri istifa etmeye çağrılıyordu.