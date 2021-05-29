  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Üst düzey" FETÖ'cü enselendi
Muğla'da orman yangını! Çevre illerden takviye ekip istendi
Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha
Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu
Dünya Paşinyan'dan flaş çıkış: Bunu yapmaya hazırız
Dünya

Paşinyan'dan flaş çıkış: Bunu yapmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırında bulunan birliklerini çekmeye hazır olduklarını ancak Bakü’nün de aynı adımı atmasını beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:56:00 -
Paşinyan'dan flaş çıkış: Bunu yapmaya hazırız

AGİT Minsk Grubu’nun sınırdaki durumun istikrara kavuşturulması için birliklerin çekilmesi, sınırların barışçıl yolla belirlenmesi müzakerelerine başlanması çağrısının ardından konuşan Paşinyan, bu açıklamaları olumlu değerlendirdiğini söyledi.

Paşinyan, "Herhangi bir zamanda askerlerimizi geri çekmeye başlamaya hazırız, Minsk Grubu arabulucularının Azerbaycan’la anlaşmaya varmasını ve aynı zamanda Sotk’tan Hoznavar’a kadar olan bölgedeki birliklerin çekilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca AGİT Minsk Grubu himayesinde Azerbaycan’la olan sınırların belirlenmesi ve Karabağ’da çözüme yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları dün Cenevre’deki görüşmelerinin neticesinde Bakü ve Erivan’a durumun istikrara kavuşturulması yönünde adımların atılması, sınırların belirlenmesi için müzakerelere başlanması ve tüm savaş esirlerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan ortak açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşananların endişe verici olduğu, sınırdaki tartışmaların çözümü için güç kullanımının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Taksim Camii ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kub..
Tayyip hafız oldu
Gündem

Tayyip hafız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii açılışını gerçekleştirdikten sonra Ayasofya'ya geçti. Cumhurbaşkanı, düzenlenen hafızlık icazet törenine..
Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!
Gündem

Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu Habertürk yayınından sonra Merdan Yanardağ ve Kübra Par birbirlerine karşılıklı suçlamalarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay