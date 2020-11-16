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Dünya Paşinyan'dan bomba itiraf: Yüzlerce askerimiz kayıp
Dünya

Paşinyan'dan bomba itiraf: Yüzlerce askerimiz kayıp

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki savaş nedeniyle yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:53:00 -
Paşinyan'dan bomba itiraf: Yüzlerce askerimiz kayıp

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da imzalanan ve Dağlık Karabağ’daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğratılan ve yapılan anlaşmanın ardından ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise art arda açıklamalar yapıyor.

Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısında, Karabağ’daki savaşta yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu belirterek, "Bazılarının hayatta olmasını umuyoruz. Dün daha önce ölü olarak bildirilmiş yaralı bir asker bulduk" dedi.

İki tarafın çatışmada ölenlerin cenazelerini takas etme işlemlerinin tamamlanmasının ardından esir değişiminin de başlayacağını söyleyen Paşinyan, tüm cenazelerin iade edilmesinin ardından Ermenistan’da bir günlük ulusal yas ilan edileceğini ifade etti.

Ermenistan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 2 bin 300’den fazla Ermeni askerinin öldüğü belirtilmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre, Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattında bin 960 Rus barış gücü askeri yer alacak. Rusya şuana kadar bölgeye bin 168 askeri ekipman ile yaklaşık bin askerin gönderildiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü birliğinin komutanı General Rustam Muradov dün yaptığı açıklamada, tarafların ateşkese bağlı kaldıklarını ve savaş bölgesindeki durumun istikrara kavuştuğunu ifade etmişti.

 

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