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Dünya Paşinyan'a bir şok daha!
Dünya

Paşinyan'a bir şok daha!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın genelkurmay başkanını görevden alınması yönündeki kararını veto etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 17:45:00 -
Paşinyan'a bir şok daha!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın genelkurmay başkanının görevden alınması yönündeki kararını reddetti.

Ermenistan'da genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde bulunduğu 60 general geçtiğimiz perşembe günü bir muhtıra yayınlayarak hükümetin istifa etmesini istemişti. Paşinyan, yaşananları bir darbe girişimi olarak tanımlayarak destekçilerini sokağa çağırmıştı.

 

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