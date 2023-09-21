Paşinyan'a Azerbaycan'dan sonra bir darbe de Ermenilerden!
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki terör operasyonları karşısında diz çöken Paşinyan'a bir darbe de Ermenilerden geldi.
Ermeniler tarafından Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için başlatılan protestolar 3’üncü gününde de devam etti. Başkent Erivan’da yürüyüş yapan Paşinyan karşıtları, meclis binası önünde toplandı.
İstifa edene kadar eylem kararı!
Çıkan arbedede bazı gösteriler polis tarafından gözaltına alınırken, gözaltına kaç kişinin alındığına dair açıklama yapılmadı.
Muhalefet liderleri Paşinyan’ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.