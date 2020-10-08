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Dünya Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a atıp tutarken bakın ne oldu
Dünya

Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a atıp tutarken bakın ne oldu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkanlık sarayında Rus gazetesine verdiği röportaj sırasında elektrikler kesildi. Rus gazetecinin panik anları ekrana yansırken Ermeni başbakan da tedirginlik yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:43:00 -

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus medyası üzerinden Azerbaycan ve Türkiye aleyhine propagandalarına devam ettiği sırada elektrikler kesilince karanlıkta kaldı.

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattındaki sıcak çatışmalar 12. gününe girerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rus televizyonuna verdiği röportaj sırasında elektriklerin kesilmesi ile zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Putin'in telefonunu açmamasıyla dünya kamuoyuna rezil olan Paşinyan dün Rusya'nın Pervıy 1 kanalına Erivan'daki Başbakanlık Konutu'nda röportaj verdi. Röportajında Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde açıklamalarda bulunan Paşinyan, Rusça olarak yaptığı konuşmasına devam ederken bir anda konutunun elektrikleri kesildi. Elektriklerin kesilmesi üzerine röportajı gerçekleştiren Rus gazeteci Aleksandr Lyakin panik havası oluşmadan sorularına ve konuşmalarına devam etti.

Elektrik şebekeleri zarar gördü

Paşinyan'ın röportajı sırasında başbakanlık konutunda elektriklerin kesilmesi üzerine birçok kişi bu anları yorumladı. Bazı yorumlara göre Azerbaycan'ın Ermenistan tarafında karşılık vermesinden sonra elektrik şebekeleri ciddi zarar gördü. Bu nedenle Ermenistan'ın birçok bölgesinde aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu iddialar dillendirilmeye devam ederken Ermenistan'ın bazı bölgelerinde hala elektrik kesintileri olduğu bilgileri geliyor.

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