Paşinyan 'Türk müsünüz?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Azerbaycan'a ait Karabağ'ı ve çevresindeki toprakları işgal eden Ermenistan, 2020'de büyük bir yenilgiye uğradı. Savaşın sonunda, Ermenistan ordusu büyük kayıplar verdi. Yüzlerce tank, top ve askeri araç kaybeden Ermeni ordusu, kayıplarının yerini dolduramadı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ateşkes antlaşması imzaladı ve işgal ettiği toprakların tümünden geri çekildi. Bu hezimet sonrası Ermenistan karıştı. Son 2 senedir aralıklarla sokağa çıkan halk, Paşinyan'dan istifa etmesini istedi.

'Evet Türküm'

Savaşın çözüm olmadığını belirten Nikol Paşinyan, şimdi de her fırsatta Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri düzeltmek istediğini ifade ediyor. Barıştan yana olduğunu söyleyen ve ilişkilerin düzelmesini isteyen Paşinyan, bu tavrı nedeniyle kendisine muhalif olan isimler tarafından "Türk" olarak adlandırıldı. Son olarak Ermeni bir gazeteci Paşinyan'a "Türk müsünüz?" sorusunu yöneltti. Paşinyan ise bu soruya "Evet, evet, Türküm." diyerek yanıt verdi.