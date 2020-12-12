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Gündem Paşinyan gitmezse darbeyle indirilecek
Gündem

Paşinyan gitmezse darbeyle indirilecek

Ermenistan’ın Karabağ’daki tarihi hezimetinin sorumlusu gösterilen Başbakan Paşinyan’a yönelik binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri sürerken Erivan’daki özel kuvvetlerin darbe hazırlığında olduğu belirtildi. Ermeni Irates gazetesine göre, ordunun desteğini kaybeden Paşinyan’ın istifa etmemesi halinde özel kuvvetler darbe yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:13:00 -
Paşinyan gitmezse darbeyle indirilecek

 Mehmet Aydın 

Dağlık Karabağ’daki 44 günlük savaşta Azerbaycan karşısında tarihi bir yenilgi alan Ermenistan’da isyan büyüyor... Karabağ’ı kaybetmesinden sonra istifa çağrılarına direnen ve koltuğunu koruma amacıyla ordunun birçok kademesindeki komutanları değiştirip kendisine yakın isimleri atayan Başbakan Nikol Paşinyan, her an darbeyle indirilebilir. Halk protestolarının sürdüğü ve binlerce insanın istifasını istediği Paşinyan’ın koltuğunu bırakmaması karşısında ordu da harekete geçiyor. Ermeni gazetesi Irates’e göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (SNB), Başbakan Paşinyan’ın ülkeyi uçuruma sürüklediğine inanıyor ve sokaklardaki gösterilerin çığ gibi büyümesi nedeniyle yakın gelecekte bir darbenin kaçınılmaz olacağını belirtiyor.

Tek destekçisi polisler

Gazeteye göre şu an Paşinyan’a destek olan tek güvenlik biriminin polisler olduğunu belirtirken SNB özel kuvvetlerinin, kısa süre içinde görevi bırakmamasına halinde Paşinyan’ı darbe ile indirineceğini ifade etti.

Sokaklardaki halk hareketine muhalif partilerin de destek vermesi ve hergün onlarca insanın protestolar nedeniyle gözaltına alınması karşısında Paşinyan’ın arkadaşı olan polis teşkilatını bile zorda bıraktığını polislerin de kısa sürede hükümete desteğini kesebileceğini belirten gazete, “Paşinyan kısa sürede istifa etmezse ordunun desteğini yitiren Paşinyan’a özel kuvvetler darbe yapıp indirecek” ifadesini kullandı.

Vatan haini ilân edildi

Bu arada Ermenistan’da halkın Paşinyan’a tepkisi giderek büyüyor. Günlerdir eylemlerini sürdüren halk, muhalefet partilerinin de desteğiyle Paşinyan’ın kellesini istiyor. Nikol Paşinyan’ı “vatan haini” olarak nitelendiren bir Ermeni kadın, “O bir vatan haini ve onu asla affetmeyeceğiz. Bizim halkımızın tarihinde gördüğü en rezil adam” dedi. İsyan eden başka bir Ermeni ise “Madem teslim olacaktık neden savaşın ilk iki gününde o toprakları Azerbaycanlılara vermedin? 4 bin Ermeni çocuğu öldü. Onun istifa edip cehenneme gitmesi gerekirdi” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Engin

Azeri askerinin karşısına çıkmaya korkup cepheden kaçan askere gitmeyen korkak ermeniler paşiinyanı hain ilan ediyor hepiniz hainsiniz korkaksınız. Ama korkmakta haklısınız
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M.manak

Temenni ederiz ki Ermeni halkı artık gerçeği görüp Türkiye ile Azerbaycan’a düşmanlık yapmayı bırakırlar. Bu öncelikle kendi menfaatlerine uygundur. Bir zaman önce altmışbin den fazla Eemeni vatandaşı Türkiye’de çalışıp geçiniyor ve ailelerine para gönderiyorlardı. Şimdi Paşinyan gibi batının uşaklığını yapan sözde siyasetçilerden kurtulmalı ve o zihniyette birini başlarına getirmemeliler. Ancak böyle olursa Kafkasya bölgesi insanları huzur içinde yaşarlar. Yoksa Ermenistan bu gümlerini de arar. İyi düşünüp karar vermeliler..
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