Paşinyan gitmezse darbeyle indirilecek

Mehmet Aydın

Dağlık Karabağ’daki 44 günlük savaşta Azerbaycan karşısında tarihi bir yenilgi alan Ermenistan’da isyan büyüyor... Karabağ’ı kaybetmesinden sonra istifa çağrılarına direnen ve koltuğunu koruma amacıyla ordunun birçok kademesindeki komutanları değiştirip kendisine yakın isimleri atayan Başbakan Nikol Paşinyan, her an darbeyle indirilebilir. Halk protestolarının sürdüğü ve binlerce insanın istifasını istediği Paşinyan’ın koltuğunu bırakmaması karşısında ordu da harekete geçiyor. Ermeni gazetesi Irates’e göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (SNB), Başbakan Paşinyan’ın ülkeyi uçuruma sürüklediğine inanıyor ve sokaklardaki gösterilerin çığ gibi büyümesi nedeniyle yakın gelecekte bir darbenin kaçınılmaz olacağını belirtiyor.

Tek destekçisi polisler

Gazeteye göre şu an Paşinyan’a destek olan tek güvenlik biriminin polisler olduğunu belirtirken SNB özel kuvvetlerinin, kısa süre içinde görevi bırakmamasına halinde Paşinyan’ı darbe ile indirineceğini ifade etti.

Sokaklardaki halk hareketine muhalif partilerin de destek vermesi ve hergün onlarca insanın protestolar nedeniyle gözaltına alınması karşısında Paşinyan’ın arkadaşı olan polis teşkilatını bile zorda bıraktığını polislerin de kısa sürede hükümete desteğini kesebileceğini belirten gazete, “Paşinyan kısa sürede istifa etmezse ordunun desteğini yitiren Paşinyan’a özel kuvvetler darbe yapıp indirecek” ifadesini kullandı.

Vatan haini ilân edildi

Bu arada Ermenistan’da halkın Paşinyan’a tepkisi giderek büyüyor. Günlerdir eylemlerini sürdüren halk, muhalefet partilerinin de desteğiyle Paşinyan’ın kellesini istiyor. Nikol Paşinyan’ı “vatan haini” olarak nitelendiren bir Ermeni kadın, “O bir vatan haini ve onu asla affetmeyeceğiz. Bizim halkımızın tarihinde gördüğü en rezil adam” dedi. İsyan eden başka bir Ermeni ise “Madem teslim olacaktık neden savaşın ilk iki gününde o toprakları Azerbaycanlılara vermedin? 4 bin Ermeni çocuğu öldü. Onun istifa edip cehenneme gitmesi gerekirdi” dedi.