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Dünya Paşinyan, Ermenistan'ı karıştıracak adımı atıyor
Dünya

Paşinyan, Ermenistan'ı karıştıracak adımı atıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede püskürtülen darbe girişiminin ardından destekçilerine sokağa çıkma çağrısında bulundu. Paşinyan'ın çağrısı muhalifleri çılgına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 17:03:00 -
Paşinyan, Ermenistan'ı karıştıracak adımı atıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan askeri darbe girişimine karşı destekçilerine yarın toplanma çağrısı yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etti. Paşinyan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı. Paşinyan, açıklamasında 1 Mart akşamı 18.30'da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek, tüm destekçilerini mitinge davet etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine ve hükümete karşı ordunun darbe girişiminde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a göndermişti. Dün Sarkisyan’ın gönderdiği kararnameyi reddetmesi üzerine Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması talebini tekrarladığını açıklamıştı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti.

Paşinyan karşıtı eylemciler sahaya inebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtı muhaliflerinde sahaya çıkması bekleniyor.

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