Paşinyan: Ermenistan Rusya'ya güvenemez

Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın savunma stratejisinin eskisi gibi Rusya'ya dayanamayacağını ve ülkesinin ABD, Fransa, Hindistan ve diğer ülkelerle güvenlik ilişkilerini daha yakından incelemesi gerektiğini söyledi. Paşinyan, "Daha önce savunma sektörü ilişkilerimizin yüzde 95-97'si Rusya Federasyonu ileydi. Artık öznel nedenlerden dolayı aynı olamaz" dedi.

Armenpress haber ajansında yer alan bilgilere göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün yaptığı açıklamada Ermenistan'ın savunma stratejisinin eskisi gibi Rusya'ya dayanamayacağını belirtti.

Paşinyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın ABD, Fransa, Hindistan ve diğer ülkelerle güvenlik ilişkilerini daha yakından incelemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan daha önce Rus 'barış güçlerinin' Azerbaycan'ın geçen Eylül ayında Dağlık Karabağ bölgesine yönelik saldırısını engellemede başarısız olması nedeniyle Moskova'nın güvenilir bir güvenlik ortağı olmadığını kanıtladığını belirtmişti.

Bakü, Dağlık Karabağ'daki tanınmayan etnik Ermeni Cumhuriyetini 1 Ocak'ta resmen feshetmesiyle 100 binden fazla etnik Ermeni bölgeden kaçtı.

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Ermenistan Halk Radyosu'nda ülkesinin askeri reformlarını tartışan Paşinyan, "Daha önce savunma sektörü ilişkilerimizin yüzde 95-97'si Rusya Federasyonu ileydi. Artık öznel nedenlerden dolayı aynı olamaz" dedi.

Başbakan, Erivan'ın savunma stratejisi kavramını yeniden değerlendirmesi ve ABD, Fransa, Hindistan, İran veya Gürcistan gibi ülkelerin bunda ne gibi rol oynayacağını düşünmesi gerektiğini söyledi. Ülkenin aynı zamanda Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) üyesi olarak kalıp kalmayacağına da karar vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ermenistan'ın 23 Kasım 2023'te Minsk'te düzenlenen CSTO zirvesine katılmayı da reddetmesi , Belaruslu ve Rus liderlerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Erivan'ın Batı'ya yönelik girişimlerini eleştirerek Paşinyan'ı 'iki sandalyeye oturmaya çalışması' konusunda uyarmıştı.