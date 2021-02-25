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Dünya Paşinyan duyurdu! 'Onu görevden aldım'
Dünya

Paşinyan duyurdu! 'Onu görevden aldım'

Azerbaycan karşısında büyük yenilgi alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 12:32:00 -
Paşinyan duyurdu! 'Onu görevden aldım'

Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.

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