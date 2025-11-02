Pasifik GYO NEXT Level Kemer'le Göktürk'e yenilikçi ve modern bir imza atacak

Yaşamı tasarlama tutkusuyla ödüllü projelere hayat veren Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Next Level Kemer ile Göktürk bölgesine yenilikçi ve modern bir imza atacak. Bir taraftan Göktürk’ün kültürüne ve ruhuna sadık kalırken, diğer taraftan farklılaşan ihtiyaçlara göre tasarlanan Next Level Kemer, sakinlerine İstanbul’un en değerli ve sevilen bölgesinde, merkezden uzaklaşmadan doğal yaşamın anahtarını sunacak.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, ödüllü Next Level markasının İstanbul’un en özel lokasyonlarında hızla yükseldiğini, Next Level İstanbul’un ardından Next Level Kemer ile Göktürk’te ‘Next Level’ bir yaşamın kapısını açtıklarını söyledi. Next Level Kemer’in tamamlanmasına bir yıl kaldığına işaret eden Fatih Erdoğan, kaba inşaatı tamamlanan projenin ince işlerinin ve cephe kaplamalarının hızla devam ettiğini söyledi. Next Level Kemer’in şu anda yüzde 30’unun satıldığını ifade eden Erdoğan, “Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan durgunluk nedeniyle agresif bir satış stratejisi izlemedik, ancak faiz indirimleriyle birlikte piyasada yeniden hareketlilik başladı. İlginin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde satış temposunun da yükseleceğini düşünüyoruz. Bu lansmanı, projemizin teslimine bir yıl kala yapıyoruz. Bu, alıcılar için çok kıymetli ve önemli bir fırsat anlamına geliyor. Çünkü genel olarak lansman fırsatlarıyla konut alanlar, evlerini üç yıl sonra teslim alabiliyor. Biz de ise bu süre sadece bir yıl” diye konuştu.

Next Level Kemer’i şu ana kadar büyük oranda öz kaynaklarıyla finanse ettiklerini ifade eden Fatih Erdoğan, lansmanla birlikte yatırımcılara çok önemli satın alma fırsatları sunduklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Lansman her zaman konut yatırımcıları için bir fırsattır. Biz de projenin son döneminde yatırımcılara çok cazip fırsatlar sunuyoruz. Metrekaresi 200 bin liradan başlayan fiyatlarla yarısı peşin yarısı teslimden sonra ödeme seçeneğiyle projemizden ev sahibi olmak mümkün olacak. Bunun yanı sıra 48 ay vadeli olmak üzere yüzde 1,29 oran ile önemli bir satın alma alternatifimiz daha bulunuyor.”

Göktürk’te Next Level bir yaşam başlıyor

“Next Level” markasının gayrimenkulde her zaman bir seviye yukarı taşıma vizyonunu yansıtan Next Level Kemer, Göktürk’te modern, az katlı ve doğayla uyumlu yaşam anlayışını hayata geçiriyor. Yeşil ve sürdürülebilir bir şehir için yeni bir anlayışla konut geliştirmeye ve bu yönde yatırım yapmaya devam ettiklerini anlatan Fatih Erdoğan, Next Level Kemer’in, farklılaşan ihtiyaçlara göre tasarlanmış, yeni bir proje olarak Göktürk’teki arayışları karşılayan modern bir yorumla inşa edildiğini söyledi. Fatih Erdoğan, şöyle konuştu: “Şehrin merkezinden uzaklaşmadan, doğayla iç içe bir yaşam düşünün. Next Level Kemer tam da bunu sunuyor. Eski mahallelerin o samimi havasını, insanların birbirini tanıdığı o sıcak ortamı özleyenler için, mahalle kültürünü modern bir bakışla yeniden canlandırıyoruz. Projede her daire, gün ışığından ve orman manzarasından en iyi şekilde yararlanacak şekilde tasarlandı. Katlar geriye doğru yükseliyor; böylece hem ferah bir manzara hem de özel alan korunmuş oluyor. Sağlam bir zeminde, az katlı ve güvenli bir yapı anlayışıyla hayata geçirilen bu prestijli proje için, önce insanların ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıktık, sonra bu ihtiyaçları bir araya getiren ortak bir alan tasarladık. Projenin kalbinde, herkesin buluştuğu, sohbet ettiği, çocukların oynadığı büyük bir avlu var. Biz buna ‘Hayat’ diyoruz. Çünkü burası hem doğanın hem de komşuluğun yeniden canlandığı bir yaşam alanı.”

Projenin kalbinde bir “Hayat”

Next Level Kemer’i diğer projelerden ayıran en önemli özellik, tam ortasında yer alan bu büyük avlu. Burası sadece bir ortak alan değil; komşuların buluştuğu, çocukların oyun oynadığı, sohbetlerin uzadığı, etkinliklerle canlanan gerçek bir yaşam alanı. Avlu, hem sosyal ilişkileri güçlendiren bir meydan, hem de doğayla iç içe geçen bir yaşam alanı olarak tasarlandı. İçinde yer alan sosyal tesislerle birlikte, projeye bambaşka bir değer katıyor.

Fatih Erdoğan, projenin kalbini oluşturan avluyu, eski Türk konak kültüründe yer alan ‘Hayat’ kavramıyla açıklıyor: “Eski konaklarda, binanın dışında olan ama konağın genel olarak içinde sayılan ‘Hayat’ denen avlular olurdu. Geniş ailenin tüm sosyal yaşamı, burada oluşurdu. Biz, bu kavramı projemizin geneline yayarak uyarladık. 274 bağımsız bölümden oluşan projemizin tüm sosyal yaşamını, ‘Hayat’ olarak tasarladığımız büyük avluda kurguladık. Böylece bütün komşuların, ailelerin ve dostların burada buluşup, özlenen o mahalle kültürüyle sosyalleşmesini hedefledik.”

Modern mahalle atmosferinde 274 konut bulunuyor

Yaşam alanının bir konuttan daha fazlasını sunması gerektiği mottosuyla yükselen Next Level Kemer’de 9 blokta toplam 274 adet konut bulunuyor. Proje, genç çiftlerden geniş ailelere, güvenli ve keyifli bir yaşam sürmek isteyenlere Next Level bir yaşam vaad ediyor. 1+1’den 5,5+1’e kadar değişen konut tipleri ve 80 metrekareden 438 metrekareye kadar geniş seçeneklerin bulunduğu Next Level Kemer, çocukların dışarıda rahatça oynayabileceği modern bir mahalle atmosferi sunuyor.

Kuzey Ormanları’nın yanı başında

Hemen yanı başında bulunan İstanbul’un oksijen deposu Kuzey Ormanları, dereleri, göletleri ve şehri besleyen ünlü su kemerleriyle doğanın tüm güzelliklerini sunan Göktürk’te bulunan Next Level Kemer, İstanbul Havalimanı’na yakınlığı şehir merkezine rahat ulaşımı ile eşsiz bir avantaj sunuyor. Konumu ve doğasıyla dikkat çeken proje, pek çok prestijli eğitim kurumunun yanı sıra ilgi alanlarının ve sosyal çevrenin gelişmesini sağlayan spor ve sanat okullarıyla da çocuklu aileler için avantajlı bir yerleşim alanı sunuyor. Ana çevre yollarının kesişiminde, şehrin aktif yaşamına çok yakın bir konumda bulunan Next Level Kemer, İstanbul Havalimanı’na üç durak uzaklıkta yer alıyor. Bölgede bulunan sağlık kurumlarına yakınlığıyla dikkat çeken Next Level Kemer, kültür sanat aktivitelerine kolay ulaşım imkanlarıyla dikkat çekiyor.