Pasifik GYO, Next Level İstanbul ile yaşamı tasarlama tutkusunu İstanbul'a taşıyor

Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Next Level İstanbul projesini tasarlarken en önemli çıkış noktalarının Next Level çizgisini dünyanın en güzel metropollerinden biri olan İstanbul’a yakışır şekilde yansıtmak olduğunu söyledi. İstanbul’un değerine değer katacak ve geleceğe iz bırakacak sembol bir yapı yapmak için titizlikle çalıştıklarının altını çizen Fatih Erdoğan, şunları söyledi:

“Biz Next Level markasını sıradan bir marka olarak kullanmıyoruz, yanına eklediğimiz ismin ‘next level’ını tasarlıyoruz. Dünya metropollerinin en güzellerinden biri olan İstanbul’da ilk Next Level projesini geliştirmek için şehrin en özel yerini araştırdık. Aradığımız özelliklere tam olarak sahip araziyi bulduk ve Next Level’ı Levent’e getirdik. Next Level İstanbul, Levent bölgesine eşsiz bir değer katarken, İstanbulluların şehir yaşamını beklentilerinin çok üzerinde zenginleştirecek. Kısacası Levent’i ve dolayısıyla İstanbul’u ‘next level’a taşıyacağız.”

Sadece Levent’in değil İstanbul’un Next Level’ını yaptıklarının söyleyen Fatih Erdoğan, “Bu nedenle projemize şehrimizin adını verdik, Next Level İstanbul. Dünyada mimarinin son trendlerinde var olan, ancak İstanbul’da bulunmayan unsurları, İstanbul’un güzelliğine yakışır bir şekilde projemize dahil ediyoruz. Bu şekilde, ‘dünya metropolü İstanbul’a level atlatıyoruz’ iddiasını ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

“Şehrin merkezinde doğa keyfi sunacağız”

Next Level İstanbul sakinlerinin şehrin merkezinde eşsiz bir doğa keyfi yaşayacağına dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

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“Özellikle pandemiden sonra doğanın ve açık hava yaşam alanlarının önemi daha iyi anlaşıldı. Next Level İstanbul’la hem konut hem de ofis sakinlerimize şehrin

merkezinde bahçe keyfi fırsatı sunmak için tüm projemizi oldukça büyük bahçe ve teraslarla donattık. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için de kat yüksekliğini konutlarda dört buçuk metre, ofislerde ise altı buçuk metre olarak tasarladık. Yeşili bütün cepheye yaydığımız ve ahşabın sıcaklığından yararlandığımız dış cephe tasarımımız ile İstanbul’un en özel projesini hayata geçirmenin ve bu mimariyi de İstanbul’un en değerli lokasyonu ile taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz.”

“Next Level İstanbul mimari özellikleriyle fark yaratacak”

Next Level İstanbul’un çok az projede var olan özelliklere sahip olduğunu ifade eden Fatih Erdoğan, “Projenin konutlarını ‘Villa Evler’ ‘Teras Evler’ ‘Manzara Evler’ ve ‘Loft Evler’ şeklinde dört ayrı bölüme ayırdık. Söz konusu dört bölüm için de kendi konseptlerini tamamlayıcı ‘Orman’, ‘Güneş’, ‘Boğaz’ ve ‘Toprak’ olmak üzere dört ayrı iç mimari konsept tasarladık” diye konuştu. Fatih Erdoğan, daire konseptlerini ve iç mimari yaklaşımları ise şöyle özetledi:

“Villa Evler ve Teras Evler, şehrin merkezinde ama doğa ile iç içe, yeşili ve doğayı içeriye davet eden geniş bahçe ve terasları, rengarenk peyzajı, her katta zemin kat hissi veren kademeli mimarisiyle öne çıkıyor. Büyüklükleri 275 ila 545 metrekare arasında değişen Villa Evler’in iç mimarisi, bahçelerindeki yoğun yeşili içeriye taşıyacak şekilde ‘Orman’ konsepti olarak tasarlandı. Bahçe genişliğindeki terasları ile 232 ila 382 metrekare arasında seçenekler sunan Teras Evler’in iç stili ise sıcak renkler, dokular ve malzemeler ile kurgulandı ve ‘Güneş’ konsepti olarak adlandırıldı. İçerideki yaşam alanlarını dışarıdaki peyzajla bütünleştiren Manzara Evler de teras büyüklüğündeki geniş balkonlarından eşsiz bir Boğaz manzarası sunacak. Büyüklükleri 270 ila 347 metrekare arasında değişen Manzara Evler’in iç mimarisinde ise İstanbul Boğazından esinlenildi ve ‘Boğaz’ konsepti olarak adlandırıldı. Kompakt yaşam alanları sunan, geniş balkonları ve açık alan yerleşimi ile dikkat çeken ve büyüklükleri 85 ila 218 metrekare arasında değişen Loft Evler’in iç mimarisindeki her detay ise yeşilliğin ve bereketin doğduğu topraktan ilham alınarak tasarlandığı için ‘Toprak’ konsepti olarak adlandırıldı.”

“Projedeki her detay insan odaklı tasarımın bir göstergesi”

Teknik destek, güvenlik, teknolojiyle donatılmış güçlü altyapı, iyi planlanmış park alanları, depolar, dijital uygulamalar ve akıllı ev sistemi gibi projedeki birçok detayın insan odaklı tasarımın bir göstergesi olduğunu anlatan Fatih Erdoğan, “Her bloğa özel resepsiyon hizmetinin yanı sıra, istedikleri anda günlük ihtiyaçlarını karşılayacak özel görevli ve vale hizmeti Next Level İstanbul sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak. Modern site yaşantısının gereği olan akıllı ev sistemi ile yaşam konforunun üst düzeye çıkacağı Next Level İstanbul’da her daire için planlanan 1 adet elektrikli araç şarj

istasyonu, sığınak alanları, kamera ve kartlı geçiş sistemleri, özel güvenlik hizmetleri, her daireye özel depo, güçlü internet bağlantısı, full kapasiteli jeneratör, ofisler için özel arşiv/depo alanları gibi donanımlar da yer alacak” diye konuştu.

Next Level İstanbul sakinlerinin Levent gibi şehrin en hareketli ve yoğun yerinde bile park sorunu yaşamayacağının altını çizen Fatih Erdoğan, 630 araç kapasiteli otoparkta 1+1, 2+1daireler için en az iki, 3+1 ve 4+1 daireler için en az üç adet park yeri olacağını, ofislere ise büyüklüklerine göre park alanları ayrılacağını vurguladı.

“Sosyal alanlara da ‘Next Level’ kalitesini getirdik”

Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış kompakt ve fonksiyonel spor alanları ve sosyal mekânların da tüm detaylarıyla planlandığı Next Level İstanbul’da çocuklar için hem açık hem de kapalı ortamda ‘eğlendirerek eğitim’ alanları yer alacak. Next Level İstanbul’da konut sakinleri ve ofis çalışanlarının ücretsiz faydalanabileceği konforlu ve donanımlı ortak çalışma alanları, yarı açık havuz, spor salonu, vitamin bar, sauna, masaj odası, buhar odası, şok duş alanlarının yer aldığı SPA, çok amaçlı yoga-pilates stüdyosu ile squash salonu da bulunacak.

“Ofislerimiz geniş teras ve balkonlarıyla dikkat çekiyor”

Next Level İstanbul ofislerinin de iç mekân kadar dış mekân kullanımı sağlayan geniş terasları ve balkonlarıyla dikkat çektiğini ifade eden Erdoğan, Büyükdere Caddesi tarafında yatay olarak konumlandırılan, 3 katlı bağımsız binalardan oluşan ofislerin, dış dünyayla ilişki kuran mimarisiyle metropol yaşam tarzını sevenlere ve sosyal yaşamın ortasında olmak isteyenlere hitap ettiğini söyledi. Tüm projede olduğu gibi, ofislerde de gelişmiş altyapı, teknolojik donanım, kendi bloklarına özel otopark alanları, asansör ve merdiven alanları bulunduğunu vurgulayan Fatih Erdoğan, ofis sahipleri ve çalışanlarının istedikleri takdirde güvenlik, temizlik, konsiyerj ve vale gibi yüksek standartlardaki hizmetlerden yararlanabileceğinin altını çizdi.