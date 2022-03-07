Pasha Lee kimdir? Pasha Lee kaç savaşta öldü mü?

Ukrayna'da oyuncu, TV sunucusu ve besteci olarak tanınan Pasha Lee, Irpen bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı. Aslan Kral, Hobbit gibi başarılı filmlerde görev alan 33 yaşındaki ünlü aktör Pasha Lee geçtiğimiz günlerde ülkesini savunmak için orduya gönüllü olarak katıldığını açıklamıştı. Lee, daha önce yaptığı paylaşımda "48 saattir bombalanıyoruz ama yüzümüz hala gülüyor çünkü Ukrayna için savaşıyoruz " notunu düşmüştü.

Pasha Lee kimdir?

Aktörün aldığı filmler arasında 2019 komedisi Meeting Of Classmates, 2017'nin spor aksiyon filmi The Fight Rules, 2016 aksiyon komedisi Selfie Partisi ve 2012 komedi/drama Zvychayna Sprava yer alıyor. Kırım doğumlu olan Lee, sunuculuk ve oyunculuk deneyimlerinin yanı sıra Lion King ve Hobbit gibi filmlere yaptığı seslendirmelerle de tanınıyordu. Lee son olarak 2021 TV dizisi Provincial'da rol aldı.