Paşayeva: Öz vatanınıza hoş geldiniz Türk ordusu!

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan’da başlayan TSK ile ortak askeri tatbikattan duyduğu mutluluğu dile getirdi. haberiniz.com'un haberine göre; Azerbaycan ve Türkiye arasındaki birliğin güçlenmesinin Türk Birliğini de güçlendireceğini belirten Paşayeva’nın açıklaması şu şekilde:

“Bir Millet, İki Devlet! Azerbaycan-Türkiye! Kahraman Türk ordusunu güzel Nahcivanlarımızda sevgili askerlerimiz ve askerlerimizle birlikte görmek insana çok duygulu anlar yaşatıyor. Bu sahne düşmana ciddi bir mesaj. Bu sadece işgalci Ermeni zihniyetine bir mesaj değil, aynı zamanda, işgalcinin arkasındaki açık ve gizli destekçilere çok ciddi bir mesaj.

"Öz vatanınıza hoş geldiniz Türk ordusu!"

Her zaman milli liderimiz Haydar Aliyev’in odağı olan ve bugün Başkanımızın en üst düzeyde attığı adımlar ile güçlendirilmekte olan Azerbaycan-Türk birliği, Azerbaycan ve Türkiye ile Türk dünyasının bir bütün olarak güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, Ermeni provokasyonları sırasında Tovuz yönündeki kardeşimiz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk yetkililerin, politikacıların ve Türk halkının Azerbaycan’ın yalnız olmadığı mesajının sadece bugün değil gelecek nesillerle de minnettarlıkla hatırlanacağı mesajı. Sayın Cumhurbaşkanı, her zaman Azerbaycan’ın gücünün Türkiye olduğunu, Türkiye’nin gücünün Azerbaycan’ın gücü olduğunu ve birbirimizi güçlendirme, birliğimizi güçlendirme fikrinin politikamızın merkezinde olduğunu ve bu yönde yapılan büyük çalışmaların şimdiki ve gelecek kuşaklar tarafından minnetle hatırlanacağını söyledi. Çünkü bu birliğin güçlendirilmesi aslında Türk dünyasının daha da güçlendirilmesi anlamına geliyor. Öz vatanınıza hoş geldiniz Türk ordusu!”