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Dünya Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz
Dünya

Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva katıldığı televizyon programında, "Biz bugün burada Sadece Bükü'nün değil, Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 02:33:00 -

Ganire Paşayeva katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Paşayeva işgalci Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da verilen mücadelinin aslında bir bakıma İstanbul için de verildiğini söyledi.

Paşayeva, "Azerbaycan'a destekle ilgili bu progrmaları biz yüksek değerlendiririz. Bugün ne oluyor sorusunun bir cevabı var, Ahiska Türkleri zorla evlerinden ettirildiğinde Posoflu Aşık Üzeyir'in bir dörtlüğü var. Aslında Ahiska, Kırım, Azerbaycan ve Ermenistan'ı anlatan bir döktlük, "Ahiska bir gül idi gitti. Bir ehl-i dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti." Biz bugün burada Sadece Bükü'nün değil, Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz." diyerek verilen mücadelinin önemine değindi.

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