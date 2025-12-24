Pasaport ve ehliyetin 2026 bedeli belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerini açıkladı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, pasaport defter bedeli 1.351 TL’ye, sürücü belgesi bedeli ise 1.690 TL’ye yükseldi. Yapılan zamların, genel enflasyon düzeltmesi olan yeniden değerleme oranından yaklaşık 6 puan daha düşük tutulması dikkat çekti.

KİMLİK KARTI VE NOTER KAĞITLARI DA GÜNCELLENDİ

Yeni tarifeyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı satış bedelleri de değişti. Kanuni bildirim süresi dışındaki doğum ve değiştirme işlemlerinde kart ücreti 220 TL olurken, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için vatandaşlar 440 TL ödeyecek. Noter işlemlerinde kullanılan beyanname kağıtları 149 TL, vekaletname ve protesto belgeleri ise 298 TL olarak belirlendi.

ARAÇ TESCİL VE BANKA ÇEKLERİNDE YENİ DÖNEM

Araç sahiplerini ilgilendiren motorlu araç tescil belgesi bedeli 1.511 TL’ye çıkarken, iş makinesi tescil belgeleri 1.261 TL oldu. Banka çeklerinin her bir yaprağı için ödenecek tutar ise 95 TL olarak güncellendi. Yabancı çalışma izin belgeleri 964 TL’ye yükselirken, tüm bu yeni tarifeler yılın ilk günüyle birlikte hayatımıza girecek.