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PAŞADER’den Kanar’a destek

Cumhur ittifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, PAŞADER’i ziyaret etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:47
PAŞADER’den Kanar’a destek

Cumhur ittifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, PAŞADER’i ziyaret etti.


Bursa’nın kendine has kültürel yapısı ve muhteşem doğası ile en özel ilçelerinin başında gelen Mustafakemalpaşa, ilçe sakinlerinin Bursa merkezde sürdürdüğü birlik ve beraberlik mücadeleleri ile de takdir topluyor. Bu takdirin en büyük sembol kurumlarından biri Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (PAŞADER). Derneğin Kanalboyu’nda bulunan merkezini Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar ziyaret etti. Kanar, “Şimdiye dek ilçemizin tanıtımı ve temsili noktasında büyük katkılar sunan PAŞADER’imiz ile 1 Nisan’dan sonra kente ve ülkeye ulaşacak çok büyük işlere imza atacağız” diye konuştu.


Bursa merkezde Kanalboyu’ndaki binasında hizmet veren PAŞADER, ilçe tanıtımı, eğitim ve kültür çalışmalarının hemşehrileri arasında eşit bir düzenle dağılımı ve paylaşımı noktasında çok önemli çalışmalar yapıyor. Dernek başkanlığını daha önce de bir çok sivil toplum kuruluşunda yer alan, meslek odalarında başkanlık görevinde bulunan Uzman Eczacı Kıvanç Atmaca’nın yaptığı dernek, Mustafakemalpaşa’nın kendine özgü kültürel yapısının korunmasını ve gelişmesini sağlayarak başta Bursa olmak üzere tüm yeryüzüne dağılmış olan Mustafakemalpaşalılar arasında hemşehrilik bilincini geliştirmek; onların eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmak; Mustafakemalpaşa’nın daha iyi tanıtılması için çalışmak; tüm Mustafakemalpaşalılar arasında birleştirici rol üstlenmek misyonumuzun bütününü oluşturmak amacıyla çalışıyor.Çalışmalarını yakından takip eden Ak Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar’ın ziyaret ettiği dernek yönetiminde ilçeye dair birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kanar, “Paşader’inilçemizin tanıtımı ve merkezdeki hemşehrilerimizin faydası noktasında yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yapılan en küçük bir işte bile koca bir ekibin mesai harcadığını biliyoruz. Gönüllülük esasıyla tamamen toplum faydası yönündeyapılan bu işi, gönül hizmeti olarak görüyoruz. Desteklenerek büyümesini temenni ediyoruz. Allah’ın izni ile göreve geldiğimizin hemen ertesinde yapacağımız iş listemizin ilk sıralarında böyle özverili kuruluşları desteklemek var. Belediye desteğini ve ilçe dinamiklerinin katkılarını alacak olan bir PAŞADER ile, Bursa’dan ülkeye yayılan bir enerji yayacağız” dedi.


Dernek Başkanı Kıvanç Atmaca ise, her zaman iş birliğine hazır olduklarının mesajını verdi. Mahalle dernek başkanları ve yönetimlerinin de yer aldığı ziyarete ilgi yoğun oldu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:47
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