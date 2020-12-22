Paşa böreği nasıl yapılır?
Farklı börek tarifi | Aydın'ın meşhur lezzeti paşa böreğini yapmak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, paşa böreği için hangi malzemeler gerekli? | Paşa böreği hamuru nasıl yapılır? | Aydın paşa böreği tarifi
Paşa böreği yapılışı | Yöresel bir börek tarifi arıyorsanız mutlaka paşa böreğini denemelisiniz. Peki, paşa böreği için hangi malzemeler gerekli?
Paşa böreği tarifi
Malzemeler:
- Et suyu
Hamuru için:
- Yarım kilo un
- 3 adet yumurta
- 2 su bardağı su
- 1,5 çay kaşığı tuz
Harç için:
- 250 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 1,5 çay kaşığı tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
- 1 demek maydanoz
- 3 yemek kaşığı su
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Üzeri için
- 1 kase yoğurt
- 2-3 diş sarımsak
Paşa böreği nasıl yapılır?
Su hariç hamur malzemelerini bir kasede yoğurmaya başlayın suyu azar azar ekleyin.
Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamurun üzerini kapatın ve 40-45 dakika dinlendirin.
Bir tavaya yağları alın.
Soğanı doğrayın yağda soteleyin. Ardından kıymayı ekleyin.
Kıyma suyunu çekince baharatları ekleyin. Son olarak kıyılmış maydonazu ilave edin.
Ardından ocağın altını kapatın.
Hamuru sekiz bezeye bölün.
Bezeleri tabak büyüklüğünde açın.
Kızgın yağda hamurları arkalı önlü kızartın.
Kızarttığınız hamuru et suyuna batırın.
Bir adet hamuru tabağa alın üzerine iki yemek kaşığı kıymalı harcı yayın.
Tüm hamur bitene kadar bu işlemi sürdürün.
En üsteki hamurun üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Ardından tereyağlı biberli sosu da yoğurdun üzerine dökün.
Afiyet olsun.