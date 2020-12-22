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Kadın - Aile Paşa böreği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Paşa böreği nasıl yapılır?

Farklı börek tarifi | Aydın'ın meşhur lezzeti paşa böreğini yapmak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, paşa böreği için hangi malzemeler gerekli? | Paşa böreği hamuru nasıl yapılır? | Aydın paşa böreği tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:54:00 -
Paşa böreği nasıl yapılır?

Paşa böreği yapılışı | Yöresel bir börek tarifi arıyorsanız mutlaka paşa böreğini denemelisiniz. Peki, paşa böreği için hangi malzemeler gerekli?

Paşa böreği tarifi

Malzemeler:

  • Et suyu

Hamuru için:

  • Yarım kilo un
  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı su
  • 1,5 çay kaşığı tuz

Harç için:

  • 250 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber
  • 1 demek maydanoz
  • 3 yemek kaşığı su

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

Üzeri için

  • 1 kase yoğurt
  • 2-3 diş sarımsak

Paşa böreği nasıl yapılır?

Su hariç hamur malzemelerini bir kasede yoğurmaya başlayın suyu azar azar ekleyin.

Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamurun üzerini kapatın ve 40-45 dakika dinlendirin.

Bir tavaya yağları alın.

Soğanı doğrayın yağda soteleyin. Ardından kıymayı ekleyin.

Kıyma suyunu çekince baharatları ekleyin. Son olarak kıyılmış maydonazu ilave edin.

Ardından ocağın altını kapatın.

Hamuru sekiz bezeye bölün.

Bezeleri tabak büyüklüğünde açın.

Kızgın yağda hamurları arkalı önlü kızartın.

Kızarttığınız hamuru et suyuna batırın.

Bir adet hamuru tabağa alın üzerine iki yemek kaşığı kıymalı harcı yayın.

Tüm hamur bitene kadar bu işlemi sürdürün.

En üsteki hamurun üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Ardından tereyağlı biberli sosu da yoğurdun üzerine dökün.

Afiyet olsun. 

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