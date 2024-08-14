Pas atmaya çalışırken golü yedi! ‘Biz fakir miyiz' diye soran Ebru Baki'yi şoke eden cevap

Sözcü TV ekranlarında Ebru Baki'nin konuğu olan Şeref Oğuz Baki'nin, "biz fakir miyiz, bizim ülke olarak hiç mi paramız yok?" sorusuna çok kısa ve net bir cevap verdi.

Bir çok sorunun cevabını tek cevapla veren Şeref Oğuz, "Biz fakir değiliz, biz ahlâksızız" dedi.

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