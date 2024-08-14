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Gündem Pas atmaya çalışırken golü yedi! ‘Biz fakir miyiz' diye soran Ebru Baki'yi şoke eden cevap
Gündem

Pas atmaya çalışırken golü yedi! ‘Biz fakir miyiz' diye soran Ebru Baki'yi şoke eden cevap

Yeniakit Publisher
2024-08-14 12:09:00 -

CHP'nin borusunu öttüren Sözcü TV'de sunucu Ebru Baki'nin "biz fakir miyiz, bizim ülke olarak hiç mi paramız yok?" sorusuna Şeref Oğuz çok net cevap verdi.

Sözcü TV ekranlarında Ebru Baki'nin konuğu olan Şeref Oğuz Baki'nin, "biz fakir miyiz, bizim ülke olarak hiç mi paramız yok?" sorusuna çok kısa ve net bir cevap verdi.

Bir çok sorunun cevabını tek cevapla veren Şeref Oğuz, "Biz fakir değiliz, biz ahlâksızız" dedi.

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Yorumlar

Nur

Özellikle sizin taraflar yani azınlık tc ahlakını da bozdunuz

Deli İbo

Şeref Oğuz tam tesbitte bulunmuş, gidin bakın mezarlıklara hangi mezar taşında bu merhum fakirlikten vefat etti diye yazıyor. Ama birde çarşı pazara çıkın, ahlaksızlık almış başını gidiyor. Aklaksızlık tavan yapmış, dibine kadarda yaşıyoruz.
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