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Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!

Türk düşmanlığını sürdüren bazı Sırplar, Türk takımlarıyla oynadığı her maçta provokasyon yapmaya devam ediyor. Partizan-Malatyaspor maçında

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:25
Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!

 yeniakit.com.tr 

Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta gerçekleşen  esnasında, Partizan takımının taraftarları alçakça bir paçavra açtı.

Miloş Obiliç'in paçavrasını açtılar

Osmanlı Devleti'nin büyük hükümdarlarından olan Sultan I. Murat Hüdavendigâr'ı 'Müslüman olacağını söyleyerek yanına yaklaşan bir Sırp olan Miloş Obiliç'in  paçavrasını açtı. 

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Beşiktaş maçında da yapmışlardı

Sırp taraftarlar, daha önce Türk takımlarıyla yapılan başka maçlarda da seslendirdikleri "Svaki Turčin zna, svaka bula zna, da je Obilic srpski sin zaklao Murata!" (Her Türk bilir, Sırp oğlu Obiliç'in Sultan Murat'ı nasıl hançerlediğini) şeklindeki tezahüratı, geçtiğimiz sene Beşiktaş maçında da yapmıştı. Aynı maçta Obiliç'in paçavrası da açılmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:25
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