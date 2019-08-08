Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!

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Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta gerçekleşen esnasında, Partizan takımının taraftarları alçakça bir paçavra açtı.

Miloş Obiliç'in paçavrasını açtılar

Osmanlı Devleti'nin büyük hükümdarlarından olan Sultan I. Murat Hüdavendigâr'ı 'Müslüman olacağını söyleyerek yanına yaklaşan bir Sırp olan Miloş Obiliç'in paçavrasını açtı.

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Beşiktaş maçında da yapmışlardı

Sırp taraftarlar, daha önce Türk takımlarıyla yapılan başka maçlarda da seslendirdikleri "Svaki Turčin zna, svaka bula zna, da je Obilic srpski sin zaklao Murata!" (Her Türk bilir, Sırp oğlu Obiliç'in Sultan Murat'ı nasıl hançerlediğini) şeklindeki tezahüratı, geçtiğimiz sene Beşiktaş maçında da yapmıştı. Aynı maçta Obiliç'in paçavrası da açılmıştı.

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