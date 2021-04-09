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Siyaset Partisi ne zaman kurulacak? Muharrem İnce cephesinden açıklama geldi
Siyaset

Partisi ne zaman kurulacak? Muharrem İnce cephesinden açıklama geldi

CHP’den dışlanarak yeni parti kuran Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ne katılan Yalova Milletvekili Özcan Özel açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:02:00 - 2021-04-09 16:23:51

CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılan Yalova Milletvekili Özcan Özel, partinin ne zaman kurulacağı sorusunu yanıtladı.

Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ne katılmıştı.

Özel, İnce'nin partiyi ne zaman kuracağı sorusunu yanıtladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Özel, İnce'nin partiyi ne zaman kuracağı sorusuna da şu cevabı verdi,

"Partinin kuruluşunu yakın zaman içinde Muharrem Bey açıklayabilir. Kurduk, kurucular kurulunu hallettik, tüzüğe, programlara imza attık deyip asıl açılışı Ramazan’dan sonra bırakabilir diye düşünüyorum."

Özel, "Siz yönetimde yer alacak mısınız?" sorusuna da "Muharrem Bey'in takdiri olur. MYK ve kurucular kurulu seçilecek. Sonra Muharrem Bey görev dağılımı yapacak" diyerek sözünü tamamladı.

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