Yıllarca demokrasi ve hukuk nutukları atan CHP, bugün kendi siyasi tarihinin en ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya. Parti yönetimine kayyım atanması ve yaşanan kopuş, yıllardır biriktirilen siyasi sorunların ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi. Özgür Özel, CHP’den ayrılarak kurduğu YP’nin genel başkanlığına geçti. Ancak isim değiştirmek, geçmişin hesabını ortadan kaldırmaya yetmez. Ekrem İmamoğlu hakkında gündeme gelen yolsuzluk, rüşvet, ihale ve çıkar ilişkisi iddiaları hâlâ kamuoyunun önünde duruyor. İstanbul gibi devasa bir şehrin kaynakları üzerinden yürütülen soruşturma, CHP belediyeciliğine yönelik ciddi soru işaretleri doğurdu. Mustafa Sarıgül ve ailesi etrafında gündeme gelen para ilişkileri ve soruşturma iddiaları da siyasi tartışmaları daha da büyüttü. Sarıgül’ün Özgür Özel’e para verdiğine ilişkin iddialar ise ayrıca açıklığa kavuşturulmayı bekliyor. Kurultay sürecine ilişkin şaibe iddiaları da CHP’nin kendi içindeki demokrasi anlayışını tartışmalı hâle getirdi. Şimdi Özgür Özel’e sormak gerekiyor: CHP’deki bu ağır iddialar aydınlatılmadan yeni partiniz hangi siyasi ahlakın temsilcisi olacak? İmamoğlu hakkındaki suçlamalara verilecek cevap, siyasi sloganlarla değil, hukuk önünde ortaya konulacak delillerle mümkündür.

Kamu kaynakları kimsenin şahsi serveti değildir. Belediyeler siyasi kadroların arpalığı değil, milletin emanetidir. Bir tarafta temiz siyaset söylemi, diğer tarafta bitmek bilmeyen yolsuzluk ve para tartışmaları varsa burada ciddi bir siyasi çelişki vardır. CHP’nin yaşadığı parçalanma da bu güven krizinden bağımsız değerlendirilemez.

Özel’in yeni parti kurması, geçmişteki siyasi sorumluluklarını sıfırlamaz. Sarıgül’ün, İmamoğlu’nun ve Özel’in çevresinde gündeme gelen iddialar birbirinden bağımsız olsa bile her biri açık ve tatmin edici cevaplar beklemektedir. Millet artık kürsülerden yükselen hamasi nutukları değil, hesap verebilen siyasetçileri görmek istiyor. Sandıkta yetki isteyenler, önce milletin emanetine nasıl sahip çıktıklarını açıklamak zorundadır. Özgür Özel her ne kadar Yeni Parti’yi kurup genel başkanlığını yapsa da CHP’nin geçmişindeki yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin sorumluluğunu vermesi gereken kişi ta kendisidir. Yeni

partinin kurulmuş olması CHP’nin geçmişindeki yanlışların, yolsuzlukların ve hukuksuzlukların tamamen kapandığı anlamına gelmez.