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Siyaset Partililerine ÖZGÜR DER'in mitingini basma çağrısı yapan Erdi Can Yıldız hızını alamadı! Akit Medya'ya tehditler savurdu
Siyaset

Partililerine ÖZGÜR DER'in mitingini basma çağrısı yapan Erdi Can Yıldız hızını alamadı! Akit Medya'ya tehditler savurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-14 16:04:00 - 2023-09-14 17:23:16

ÖZGÜR DER'in ırkçılık karşıtı eylemi ile aynı gün aynı yerde ırkçıları buluşturarak sokak olayları peşinde koşan provokatör Zafer Partili Erdi Can Yıldız, hızını alamayıp provokasyonunu haberleştiren Akit Medya'yı da tehdit etti.

Zafer Partisi'nin Ardahan 1. sıra Milletvekili adayı Erdi Can Yıldız, ÖZGÜR DER'in düzenleyeceği ırkçılık karşıtı mitinge, ırkçıları davet etti.

Yaptığı çağrıyla iki farklı görüşten kitleleri karşı karşıya getirip sokak olaylarına zemin hazırlama suçu işleyen hadsiz Erdi, hızını alamayıp provokasyonunu haberleştiren Akit Medya'ya da tehditler savurdu.

Irkçılıktan kokuşmuş pis ağzıyla Twitter hesabından çirkin bir mesaj yayınlayan Erdi Can Yıldız, mazlumların yanında saf tutan ÖZGÜR DER'i "terör örgütü" olmakla itham edip, şu çirkin ifadeleri kullandı:

Bu terör örgütünün gazetesi benim üzerimden partiyi hedef almış. El-Kaide'ci teröristlere destek mesajınızı bir tarafınıza sokacağım sizin!

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