Partide ‘danışman’ çatlağı: Yolsuzluk operasyonu CHP’lileri birbirine düşürdü!

Mersin’de 10 Nisan sabahı gerçekleştirilen ve aralarında belediye başkan yardımcıları ile şube müdürlerinin de bulunduğu 33 kişinin gözaltına alındığı operasyon, CHP’de taşları yerinden oynattı. Tutuklamaların ardından partili gruplar arasındaki çekişme, karşılıklı şikayet ve suçlama trafiğine dönüştü. Tartışmaların odağındaki isim ise KHK ile ihraç edilen ve "belediyeler imamı" olarak adlandırılan şahıslarla bağlantılı olduğu iddia edilen Ahmet Usta.

KHK ile atıldı, belediyelere 'danışman' oldu

CHP kulislerini karıştıran iddialara göre, operasyon kapsamında tutuklanan Gülseren Malcı’nın ifadeleri, "Kurumsal Eğitim Danışmanı" sıfatıyla belediyelerde boy gösteren Ahmet Usta’yı işaret ediyor. 2017 yılında 692 sayılı KHK ile kamudan ihraç edilen Usta’nın, resmi bir sıfatı olmamasına rağmen CHP’li belediyelerde nasıl bu kadar etkili olduğu parti içinde yüksek sesle sorgulanıyor.

"Genel Merkez referansı olmadan kapıdan giremez"

Mersin’deki operasyonun ardından CHP teşkilatlarında "kim kimi getirdi" kavgası başladı. Yıllardır parti kademelerinde görev yapan isimler, Ahmet Usta gibi figürlerin yerel dinamiklerden bağımsız olarak belediyelere yerleştirildiğini iddia ediyor. Adının açıklanmasını istemeyen eski bir CHP Mersin yöneticisi şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

"Ben 20 yıldır CHP Mersin içindeyim. Bu isim nereden çıktı anlamadık. Bu tarz görevlendirmeler Genel Merkez referansı olmadan yapılamaz. Şimdi herkes suçu birbirine atıyor ama bu kişiye kimin referans olduğu açıkça söylenmeli."

Şaibeli isimlerin 'yol arkadaşlığı'

Ahmet Usta’nın geçmişi incelendiğinde, CHP’li belediyelerdeki ağın ne kadar derin olduğu görülüyor. Usta’nın, bir dönem "FETÖ’nün belediyeler imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Erkan Karaaslan ile Ataşehir Belediyesi’nde ekip arkadaşı olduğu belgelerle ortada. Bu karanlık ilişkiler ağı, CHP içinde bir grubun diğerini "şahsi menfaatler için partiyi riske atmakla" suçlamasına neden oluyor.

Meclis üyeleri sordu, CHP sustu

Sadece Mersin değil, Adana Seyhan Belediyesi’nde de Ahmet Usta bilmecesi yaşandığı ortaya çıktı. MHP’li Meclis Üyesi Şehmus Uçar’ın, "Resmi vasfı olmayan bu kişiye neden oda tahsis edildi?" sorusuna CHP yönetiminin yanıt verememesi, parti içindeki organizasyonun boyutlarını gözler önüne seriyor.

Şimdi gözler, Mersin'deki yolsuzluk dosyası üzerinden birbirini ihbar eden ve "Genel Merkez'deki koruyucuları" işaret eden rakip grupların yeni hamlelerine çevrildi. CHP içindeki bu kavgada, liyakatin yerini alan 'danışmanlık' sisteminin partiyi daha ne kadar yıpratacağı merak konusu.

KAYNAK: ODATV