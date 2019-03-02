Parti kurdular silinip gittiler

Türkiye için kritik önem taşıyan yerel seçimler öncesi mütedeyyin seçmenin kafasını bulandırmak için eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın yeni bir parti kuracağı şaikalarını yayanlar geçmişten ders almıyor. AK Parti’yi parçalayarak, Başkan Erdoğan’ı zayıflatmak isteyenlere millet asla izin vermiyor. AK Parti’yi kendi içinden vurmak için, harekete geçenlerin sevinçleri son 17 yıldır kursaklarında kalıyor.

Mumcu'nun mumu erken söndü

AK Parti’nin iki hükümetinde Bakanlık yapan Erkan Mumcu’nun, 2005 yılında AK Parti’den istifasıyla başlayan ‘bölme’ harekatı her defasında hüsrana uğruyor. “Merkez sağda yeni bir oluşum” propagandasıyla Anavatan Partisi’nin başına geçen Mumcu, hiçbir varlık gösteremeden siyaset sahnesinden silindi.

Şener’in “huruç”u elinde kaldı

AK Parti hükümetlerinde bakan ve başbakan yardımcılığı görevinde bulunanAbdüllatif Şener’in başlattığı huruç harekatı da elinde patladı. 2009 yılında AK Parti’den istifa ederek Türkiye Partisi’ni (TP) kuran Şener, milletten ağır bir tokat yedi. Mütedeyyin camia içerisindeki itibarı sıfırlanan Şener, CHP saflarına geçerek siyasi varlığını devam ettirebildi.

İdris son “takla”sını attı

AK Parti iktidarında İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin’e de millet vize vermedi. 2013 tarihinde gerçekleşen kabine revizyonu ile görevden alınmasını hazmedemeyen Şahin, siyasi hırsına yenik düştü. Özellikle FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpası sürecinde akıl almaz icraatlara imza atan Şahin, Milad Partisi’ni kurdu. Ardından da kendi kurduğu partiden istifa ederek trajikomik duruma düştü.

Milletten çizik yediler

17/25 Aralık sürecinde parti kuran bir diğer isim İdris Bal ise büyük bir şok yaşadı. FETÖ’nün gazlamasıyla Demokratik Gelişim Partisi’ni kuran Bal’ın oluşumu kısa sürede iflas etti. Sadece parti kuranlar değil, şahsi ikballerini siyasi ideallerinin önüne geçirenlere de millet pirim vermedi. AK Parti hükümetlerinde bakan olarak görev almış olmasına rağmen Erdoğan’ı yıpratma harekatına dahil olan Ertuğrul Günay ve Dengir Mir Mehmet Fırat da hüsranı yaşayan isimler oldular.