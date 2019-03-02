0553 313 94 23

Parti kurdular silinip gittiler

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan öncülüğünde yeni bir parti kurulacağı iddiası, geçmişte benzeri oluşumlara tevessül edenlerin siyasi akıbetini akıllara getirdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:37
Parti kurdular silinip gittiler

Türkiye için kritik önem taşıyan yerel seçimler öncesi mütedeyyin seçmenin kafasını bulandırmak için eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın yeni bir parti kuracağı şaikalarını yayanlar geçmişten ders almıyor. AK Parti’yi parçalayarak, Başkan Erdoğan’ı zayıflatmak isteyenlere millet asla izin vermiyor. AK Parti’yi kendi içinden vurmak için, harekete geçenlerin sevinçleri son 17 yıldır kursaklarında kalıyor.

Mumcu'nun mumu erken söndü

 AK Parti’nin iki hükümetinde Bakanlık yapan Erkan Mumcu’nun, 2005 yılında AK Parti’den istifasıyla başlayan ‘bölme’ harekatı her defasında hüsrana uğruyor. “Merkez sağda yeni bir oluşum” propagandasıyla Anavatan Partisi’nin başına geçen Mumcu, hiçbir varlık gösteremeden siyaset sahnesinden silindi.

Şener’in “huruç”u elinde kaldı

AK Parti hükümetlerinde bakan ve başbakan yardımcılığı görevinde bulunanAbdüllatif Şener’in başlattığı huruç harekatı da elinde patladı. 2009 yılında AK Parti’den istifa ederek Türkiye Partisi’ni (TP) kuran Şener, milletten ağır bir tokat yedi. Mütedeyyin camia içerisindeki itibarı sıfırlanan Şener, CHP saflarına geçerek siyasi varlığını devam ettirebildi.

İdris son “takla”sını attı

AK Parti iktidarında İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin’e de millet vize vermedi. 2013 tarihinde gerçekleşen kabine revizyonu ile görevden alınmasını hazmedemeyen Şahin, siyasi hırsına yenik düştü. Özellikle FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpası sürecinde akıl almaz icraatlara imza atan Şahin, Milad Partisi’ni kurdu. Ardından da kendi kurduğu partiden istifa ederek trajikomik duruma düştü.

Milletten çizik yediler

17/25 Aralık sürecinde parti kuran bir diğer isim İdris Bal ise büyük bir şok yaşadı. FETÖ’nün gazlamasıyla Demokratik Gelişim Partisi’ni kuran Bal’ın oluşumu kısa sürede iflas etti. Sadece parti kuranlar değil, şahsi ikballerini siyasi ideallerinin önüne geçirenlere de millet pirim vermedi. AK Parti hükümetlerinde bakan olarak görev almış olmasına rağmen Erdoğan’ı yıpratma harekatına dahil olan Ertuğrul Günay ve Dengir Mir Mehmet Fırat da hüsranı yaşayan isimler oldular.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:37
  1. yerel seçimler
  2. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  3. eski Bakan Ali Babacan
  4. AK Parti
  5. Başkan Erdoğan
  6. Erkan Mumcu
  7. Anavatan Partisi
  8. AK Parti hükümetleri
  9. Abdüllatif Şener
  10. Türkiye Partisi (TP)
  11. CHP
  12. İçişleri Bakanlığı
  13. İdris Naim Şahin
  14. FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpası
  15. Milad Partisi
  16. 17/25 Aralık süreci
  17. FETÖ
  18. Demokratik Gelişim Partisi
  19. Dengir Mir Mehmet Fırat

YORUM YAZ

  • serdarserdar14 dk önce
    ee ne güzel değil mi sizin açınızdan parti kuranlar silinip gidiyor işte siyasi anlamda.O yüzden on haberinizden biri olası yeni bir partiye karşı olmasını gerçekten anlayamıyorum.Siyasi anlamda bundan ne rahatsızlık duyabilirsiniz ki?Yoksa yeni kurulma ihtimali olan parti (Ki bence parti falan kuramazlar ) ciddi bir oy alır diye endişe mi ediyorsunuz? Neden ki?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bir devrin içyüzü
  1. Bir devrin içyüzü
  2. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 2..
  3. (Özel) Esenyurt’ta ortalığı savaş..
  4. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
  5. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
  6. Mansur Yavaş'ın ne kadar mal varlığı..
  7. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
  8. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
  9. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
  10. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
  11. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
  12. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
  13. "Grip salgının yoğunlaşacağı bir..
  14. Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
  15. Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç..
  16. Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak..
  17. Denizli’de FETÖ’nün ‘gaybubet..
  18. Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu..
  19. Bakan Dönmez'den 20 bin kişiye iş..
  20. Şehit Er ve Çelik ailelerine ziyaret
  21. Kadın teröristten 'genelev' itirafı
  22. Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Dart’ta..
  23. Bitlis’te 70 köy yolu ulaşıma kapandı,..
  24. Ankaragücü taraftarları kaza anını..
  25. (Özel) Diyanetten, Kabe’de dualı..
  26. Huawei Mate X, Glomo ödülünü kazandı
  27. Başkan Can, avcılarla bir araya geldi
  28. Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel..
  29. Bilecik’te ev yangını
  30. "PKK insanlıktan ve ahlaktan yoksun..
AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı

Günün Karikatürü

2 Mart 2018
Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...